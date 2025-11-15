De Miguel se reencuentra con el gol y se confirma ‘pichichi’

Un mes después de su última diana en competición liguera, Jesús de Miguel se confirmó y distanció como pichichi con un tanto a pase de Fabricio –el brasileño se estrenó como asistente en el Heliodoro Rodríguez– que llegó al filo del intermedio.

Tras un mes entero sin ver portería, De Miguel había manifestado durante todo este tiempo su plena confianza en que el gol es una cuestión de rachas. Y tras varias semanas con la pólvora mojada, celebró por todo lo alto el momento de hacer lo que mejor sabe: marcar.

El tanto del madrileño se produce justamente en el día que Cervera desempolvó el sistema y la apuesta por los dos delanteros, con la que había comenzado el campeonato con inmejorables prestaciones. Al lado de Enric, el ex del Castellón luce más y mejor.

La cuenta particular del artillero blanquiazul pudo aumentar si se hubiese ocupado de lanzar el penalti del que dispuso el Tenerife en la segunda mitad, pero en esta oportunidad se decidió que fuese Nacho Gil. Su tiro no alcanzó el destino deseado. n