Este es el horario del decisivo partido de hoy del CD Tenerife contra el Celta Fortuna: está en juego el liderato
El duelo que enfrentará al primer y segundo clasificado del grupo 1 de Primera Federación pone a prueba a un equipo de Álvaro Cervera que solo ha ganado uno de los últimos cinco encuentros
El CD Tenerife tiene un decisivo partido este sábado 15 de noviembre contra el Celta Fortuna. El encuentro que enfrentará a los dos primeros clasificados el grupo 1 de Primera Federación decidirá qué equipo puede acabar líder la jornada. El conjunto chicharrero quiere hacer su condición de local para sacar tres puntos que le sirvan para revertir su mala dinámica.
El Heliodoro Rodríguez López tiene que ser una olla a presión esta jornada. La afición blanquiazul debe animar a su equipo en el partido más importante de la temporada hasta el momento. El CD Tenerife solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ligueros, lo que le ha hecho perder la ventaja con sus perseguidores. Los blanquiazules llegan de caer la pasada jornada por 0-1 contra el Bilbao Athletic, equipo que estaba en la zona del descenso.
El equipo de Álvaro Cervera mantiene el liderato, en parte porque sus perseguidores también han dejado escapar puntos. Además, en el duelo clave frente al Racing de Ferrol, el CD Tenerife logró imponerse a los gallegos, consolidando y asegurando el primer puesto por varias jornadas más.
El filial del RC Celta aspira a regresar de la isla con los tres puntos y adueñarse del liderato del grupo. Un empate, combinado con una victoria del Real Avilés Industrial y/o del Racing de Ferrol, generaría un triple empate en la lucha por la primera plaza.
A qué hora se juega y cómo ver el CD Tenerife - Celta Fortuna
El partido entre el CD Tenerife y el Celta Fortuna arrancará a las 20:00 horas (21:00 hora peninsular). El encuentro se podrá ver por los canales habituales que retransmiten la competición: LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ también transmitirá el partido mediante su suscripción mensual de 9,99 euros.
