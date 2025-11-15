El entrenador del CD Tenerife elogia a dos jugadores por encima del resto

Álvaro Cervera sorprendió en la sala de prensa a la hora de repartir elogios. No se fijó en los jugadores protagonistas de la goleada, sino en los dos centrales, de los que dijo que habían estado «sensacionales» y habían firmado una actuación de mucho «nivel». Mencionó el entrenador a Landázuri y José León, que hicieron posible que el portal se quedase a cero y así facilitaron el camino hacia el triunfo.

«Amí me gusta que marque todo el mundo y que brille todo el mundo, como Maikel Mesa, que ha dado las dos asistencias. Pero no es un partido que se parezca en nada a los que vendrán más adelante», advirtió el jefe del banquillo insular, que celebró que el plan previsto saliera a la perfección. «El partido ha salido como nosotros pensábamos en la pizarra, pero es verdad que debimos resolverlo y cerrarlo mucho antes. Si te hubiesen marcado un gol, habría aparecido la incertidumbre», apuntó.

«A nosotros estos equipos nos vienen muy bien o muy mal. Juegan de manera diferente al resto;son muy peligrosos, pero a la vez te dejan mucho espacio. Si puedes limitarles, tienes margen para atacar y es lo que ha pasado», adujo respecto a un encuentro que se enderezó desde el minuto inaugural con el tanto de Enric Gallego. «Nos gustan este tipo de partidos, pero también sabemos que era un rival muy peligroso y que te podía cascar cuatro», añadió Cervera en su relato.

En su comparecencia ante la prensa hubo mención especial para el último de los protagonistas en aparecer, un Maikel Mesa ovacionado por el graderío y que brilló con luz propia en los pocos minutos de los que dispuso. Abocado a un ostracismo que está dispuesto a revertir, recibió un espaldarazo con las palabras del míster, quien confesó por vez primera que tal vez esté equivocándose con el casi nulo protagonismo que está concediendo al canario.

Sobre Maikel Mesa

«Es verdad que la gente quiere mucho a Maikel Mesa, que se ha llevado la mayor ovación de la noche. Lo que no sé es a quién quitar, porque nadie ha estado mal. Para meter a un futbolista, hay que reemplazar a otro. El entrenador toma decisiones, a veces acierta y otras veces se equivoca. Por lo que veo, quizá me estoy equivocando, pero somos 25 en la plantilla y tengo que elegir a once», respondió el entrenador, que también se refirió a la gran actuación individual de Alberto Ulloa. Del andaluz, subrayó que está «sorprendiendo mucho»al cuadro técnico desde que comenzó la pretemporada.

«Es un futbolista que nos está llamando mucho la atención y que, como teníamos más centrocampistas, en su momento decidimos que bajase al filial. Luego decidimos no tocar el B, porque iba muy bien, pero por circunstancias ha vuelto con nosotros. Alberto Ulloa es uno de esos jugadores a los que me encanta entrenar: es humilde, trabajador, buen futbolista y con mucho margen para mejora», destacó del ex del Granada, que firmó su segundo gol de la temporada.

Para acabar, Cervera respondió sobre el lanzamiento de penaltis y el hecho de que en esta oportunidad fuese Gil quien chutase. Falló, como semanas atrás lo hizo Enric. «No veo que haya ningún jugador mejor que otro para tirarlo;el que se encuentre mejor, es el que chuta», aclaró el técnico.