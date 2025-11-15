Así fueron los cuatro goles del CD Tenerife frente al Celta Fortuna

Un jarro de agua fría para sofocar el fuego de la rebelión. Eso es lo que hizo el Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López ante el Celta Fortuna, al que no le dio ni tiempo de colocarse en el campo y ya iba perdiendo.

Los blanquiazules liquidaron al filial celeste por 4-0 con tantos de Enric Gallego, Jesús de Miguel, Alberto Ulloa y Balde Jr. y mantuvo el primer puesto en la clasificación. El equipo de Cervera no tardó ni un minuto en ponerse por delante.

Tras presionar el saque de centro de los gallegos, un robo de balón terminó con Alassan desbordando por la banda derecha y sacando un centro al corazón del área. La pierna de Enric Gallego se anticipaba al central del Celta y acabó colándose por el segundo palo.

Un mes después

El delantero blanquiazul marcaba un tanto después de una sequía que duraba un mes. Lo mismo que Jesús de Miguel, que había perdido fuelle en los últimos partidos pero se reencontró con el gol.

En una jugada por el lado derecho, Alassan filtraba un balón para Fabricio que, llegando hasta línea de fondo, asistía al segundo palo a un Demi que esperaba para empujar el esférico.

Un penalti fallado, una expulsión y la sentencia

Al descanso se iba con dos goles de ventaja el CD Tenerife, y en la reanudación parecía que la sentencia llegaría pronto con un penalti señalado a favor de los blanquiazules.

Nacho Gil lo fallaba, y el partido se convertía en una batalla en el centro del campo que acabó con la expulsión visitante. Ya en el tiempo añadido, llegaría la sentencia blanquiazul.

Primero, por medio del canterano Alberto Ulloa, que recibía dentro del área un balón filtrado por Maikel Mesa y fusilaba al meta visitante, sumando su segundo tanto con la elástica blanquiazul.

Cerraba la cuenta Ibra Balde Jr., también con asistencia de Mesa, y el Club Deportivo Tenerife firmaba una victoria importante para retomar la senda del triunfo en el feudo capitalino, que había vivido dos derrotas consecutivas.