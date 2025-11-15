El CD Tenerife defiende el liderato ante la pujanza del Celta Fortuna

Herido tras dos derrotas consecutivas como local –frente al Unionistas y Bilbao Athletic, respectivamente– el CD Tenerife recibe al Celta Fortuna en el Rodríguez López (hoy sábado, 20:00) en un partido que medirá la resistencia de un líder tocado, el representativo, frente a la pujanza de un segundo que quiere asaltar la primera plaza, el filial celeste.

Cervera, que frente al Bilbao Athletic solo introdujo un cambio con respecto a la victoria del fin de semana anterior en Ferrol, tendrá que decidir si mantiene su apuesta por el 4-2-3-1 o si, por el contrario, vuelve a alinear a dos delanteros (Gallego y De Miguel) y manda a Nacho Gil a la banda izquierda. El técnico reconoció este viernes que el 4-4-2 no está descartado porque, además, los dos arietes «son mejores juntos que cuando juegan solos». En defensa, la duda pasa por mantener la pareja Landázuri-José León o recuperar para el once a Álvaro González. El míster lo tiene decidido, pero no dio pistas al respecto.

Se busca sustituto a Dani Fernández

Con ciertas carencias a la hora de gestionar la pelota y mover al equipo –para muestra, el duelo frente al Bilbao Athletic–, el doble mediocentro que forman Aitor Sanz y Juanjo Sánchez no termina de encajar del todo en ciertos partidos, quizá esta vez sí frente a un Celta B que apunta a ser valiente y a jugar al ataque. Hace falta músculo por dentro.

En la zona de ataque, y siempre dependiendo de que el técnico se decida por uno u otro dibujo, la ausencia segura de Dani Fernández abre la puerta de la titularidad a Alassan. El veloz extremo, que se perdió el duelo del pasado sábado por una inoportuna gastroenteritis, apunta ahora a recuperar su sitio en el once. En el perfil izquierdo, Balde parece haberse ganado la confianza del míster. De la partida en las dos jornadas recientes, el propio Cervera reconoció que quizá no debió sustituirlo contra el Athletic. Al espacio es peligroso y el Celta va a dejar mucho hueco a la espalda de su defensa.

Un oponente sin complejos

Del filial celeste pocas cosas malas se pueden decir. La escuadra dirigida por Fredi Álvarez no es solo uno de los equipos más divertidos de ver de la categoría (si no el que más), sino que compite a las mil maravillas. No en vano, suma 21 unidades, una menos que el Tenerife, es el tercer equipo más goleador del Grupo 1 (solo por detrás del propio representativo y el Real Avilés Industrial) y su cifra de tantos encajados, 11, no es desproporcionada vistos los riesgos que asume el equipo gallego. Un combinado «alegre», según Cervera.

En un elenco joven incluso para ser un filial (solo dos jugadores de la plantilla alcanzan los 23 años), destacan los seis goles de Hugo González, suplente el pasado fin de semana, o los dos del delantero Álvaro Marín o el lateral derecho Pablo Gavián. Con la moral por las nubes tras remontar en casa un 0-3 al descanso hace apenas unos días (contra el Talavera), el Celta B solo ha perdido en una de sus cinco salidas, la de la Jornada 8 frente al Lugo. De resto, dos empates y dos victorias.

Primera árbitra en pitar al Tenerife

Olatz Rivera Olmedo (Bilbao, 1996) será la encargada de repartir justicia en el duelo entre Tenerife y Celta Fortuna. De esta manera, la colegiada vasca, que debutó en 2024 en Primera Federación, se convertirá en la primera mujer que arbitre un partido de competición oficial del representativo. También la primera en pitar en el Heliodoro un duelo entre dos equipos masculinos.

Solo un antecedente

En el apartado de antecedentes, la de hoy será la segunda vez que el filial del Celta visite al Tenerife. La primera tuvo lugar el 20 de noviembre de 2011. Entonces en Segunda B, los locales ganaron por 2-1 con tantos de Perona y Ferrán Tacón.