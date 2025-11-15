Acelerón del líder: el Tenerife golea a un rival directo

Vuelta a la normalidad, a la que se esperaba sin que hubiera empezado la temporada y a la que acostumbró el Tenerife a su afición con el implacable pleno de 18 puntos en el arranque del curso. También la que emergió en La Malata, donde los blanquiazules lograron un triunfo de líder en un tramo del calendario irregular. Antes y después de ese 0-2 en Ferrol, el Heliodoro había dejado de ser una plaza imposible de conquistar para los visitantes. El Unionistas abrió el camino y el Bilbao Athletic lo siguió. Pero no el Celta Fortuna. Raro hubiera sido un tercer tropiezo consecutivo en casa. Muy raro. El filial del club vigués se presentó en el Rodríguez López con la oportunidad de quitarle al Tenerife el primer puesto de la clasificación. Y volvió a Vigo más lejos, ahora a cuatro puntos. Los blanquiazules defendieron con autoridad y convicción su condición de líderes.

De paso, la victoria reconectó al equipo con las virtudes que le permitieron sobresalir en el primer tramo de la competición. O quizás fue al revés, las formas facilitaron el desenlace. Un resultado conciliador con todo, si es que era necesario hacer las paces con algo.

De entrada, la alineación nació con novedades. La esperada, el regreso de Alassan para cubrir la baja de Dani Fernández, que había vuelto 'tocado' de su reciente experiencia con la selección española sub 18. También se podía ver venir la recuperación del formato con dos nueves, Enric Gallego y Jesús de Miguel, después de un par jornadas seguidas con la sociedad disuelta. Así fue. Álvaro Cervera reconoció que le gusta más cómo rinden juntos que separados. Y la única variante con categoría de sorpresa, la presencia de Fabricio como pareja de Aitor en el centro del campo. Ni Juanjo ni Calavera. El brasileño no había sido titular esta temporada en Primera RFEF, sí en la eliminatoria de Copa del Rey con el Alcalá. De resto, los mismos, incluyendo a David Rodríguez como lateral izquierdo y a José León cerrando la defensa con Landázuri.

El gol de Enric Gallego

La alineación había nacido con novedades y el partido lo hizo con un gol tempranero. A los 48 segundos, el Tenerife ya ganaba (1-0). Una inesperada ración de pegada para soltar a los blanquiazules y meter en un problema al Celta Fortuna, que tardó lo que duró en dar dos o tres toques al balón en caer en la trampa. Una pérdida en campo propio desbloqueó el ataque de los locales por el costado derecho. De Miguel se apoyó en Alassan y el canterano puso el balón en la zona de influencia para que Enric Gallego lo empujara a la red. Un inicio ideal para un Tenerife que venía de perder dos encuentros seguidos en el Heliodoro.

Las cartas quedaron boca arriba enseguida. Cada uno con su estilo. Dos planes previstos. Pero con el matiz de peso del gol. El Celta trataba de elaborar y progresar hacia la portería defendida por Dani. El Tenerife, atento a cualquier descuido, se concentraba en apretar para robar e invadir espacios, tal como hizo Alassan con una galopada que estuvo a punto de dar paso al 2-0. Nacho, en plan llegador, rozó el balón con la frente, pero demasiado cruzado (6').

La tendencia siguió su curso, como si nadie quisiera modificarla, ni el ganador ni el perdedor. El Fortuna, como buen filial, insistía en lo mismo. A ratos se acercaba al área con sensación de peligro, pero sin más. Y el Tenerife se frotaba las manos, sabiendo que iba a disponer de huecos por los que colarse. No tardó en demostrarlo con una ofensiva eléctrica, de tres toques, con taconazo de Nacho a De Miguel incluido y un pasillo para que Alassan probara suerte. Coke evitó el segundo tanto (14'). Situación controlada, resultado corto.

Mientras tanto, Dani Martín seguía sin agobios lo que hacían sus compañeros. De hecho, su primera intervención no llegó hasta la media hora, un chut mordido de Hugo que atrapó el asturiano. Con todo, el siguiente gol parecía estar más cercano en la otra portería. Lo tuvo Fabricio al golpear el balón con el exterior de la bota, desde un lateral del área, y enviarlo al larguero (33') probablemente con la intención de centrar. Después de algún que otro partido espeso, el Tenerife empezó a dar señales de haber recuperado su filo. Cada llegada al área, con frecuencia por la banda de César y Alassan, era un sufrimiento para el Celta, que escapaba como podía deseando transportar el balón al otro extremo para poder desenvolverse donde más cómodo se sentía.

Es lo que hizo para no desperdiciar del todo el primer tiempo. Hugo González apuró una falta directa -Aitor recibió tarjeta amarilla- en el minuto 41 y Álvaro Martín remató al poste para finalizar una acción que había quedado invalidada por fuera de juego (43'). Un par de zarpazos que tuvieron como respuesta un gol en la portería opuesta. Lo anotó De Miguel, estando donde debía, para culminar sin oposición una triangulación con Alassan y Enric. Un merecido 2-0 que le ponía muy cuesta arriba el partido a un rival que, eso sí, había remontado un 0-3 en su campo ante el Talavera en la jornada anterior. Pero esta vez era el Heliodoro. Y el que estaba delante era a un Tenerife intenso y voraz.

La segunda parte

Con todo de cara, el Tenerife continuó madurando su plan. Le iba a bastar con seguir siendo contundente atrás y aprovechar algún contragolpe para sentenciar. El Celta, decidido a repetir la hazaña de la jornada anterior, se aplicó a fondo para volcar el juego hacia el campo local y sacar ahí sus armas, que no eran pocas. Pero los blanquiazules no dejaron de hacer méritos para ampliar su renta. Sin ir muy lejos, contaron con penalti a favor en el minuto 55 por un derribo en carrera de Anxo a Alassan. Tras una eterna revisión, Nacho asumió la responsabilidad. Pero no acertó. La pelota tocó en el palo y salió. Vida para el Fortuna justo en el momento en el que Cervera tuvo que realizar un primer cambio, obligado, el de Zoilo por David Rodríguez por un golpe en la cabeza.

El técnico fue intercambiando piezas -rugido de la grada con la entrada de Maikel Mesa- y el equipo terminó empaquetando el triunfo con solvencia. Balde acarició el 3-0, lo mismo que Nacho, Juanjo y Maikel.Pero fue Ulloa quien redondeó la noche, a pase de Maikel. Volea cruzada en el pico del área pequeña. Imposible para Coke. Mesa, en plena exhibición, puso a continuación a prueba al portero. Y amplió su repertorio con una asistencia Balde para el 4-0. Fiesta en el Heliodoro y acelerón del líder.