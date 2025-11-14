Álvaro Cervera: "No hay ninguna ley que diga que tengamos que ser líderes; no es una obligación"

Transmite calma y defiende su idea. Álvaro Cervera compareció en sala de prensa en la previa del duelo liguero entre CD Tenerife y Celta Fortuna con dos firmes objetivos: dar naturalidad al encuentro que se celebra este fin de semana en el Rodríguez López (en el que los suyos defienden el primer puesto ante el segundo) y defender la puesta en escena del representativo el pasado sábado pese a la derrota ante el Bilbao Athletic. “No hay ninguna ley que diga que tengamos que ser líderes y que, si no, todo lo demás no sirve para nada. No tenemos ninguna obligación de que, o estamos primeros, o es todo un desastre”, ha advertido el técnico.

“Hombre, me gustaría seguir arriba”, comenzó reconociendo el preparador blanquiazul. “No como una obligación, sino como una posibilidad porque este equipo lleva líder desde el principio y nos gustaría seguir allá arriba. Yo les doy mucho valor a los demás equipos, que hacen muchas cosas bien. El Celta B es un gran equipo con una forma de jugar muy buena, que hace muchos goles y que nos puede ganar, igual que le podemos ganar a nosotros. Si en cuanto dejemos el liderato, si lo dejamos alguna vez, lo queremos ver todo diferente... yo no lo veo así”, reflexionó el preparador en una de sus primeras intervenciones.

Defiende su idea

Fue una jornada para el Cervera más reflexivo. La coyuntura lo merecía. “Después de perder, pues es más triste, pero la semana ha ido bien, hemos entrenado bien, hemos preparado el partido creo que bien y en cuanto a las críticas, pues... ¿qué le vamos a hacer? Somos el foco: cuando ganamos todo está bien y cuando perdemos todo está mal. No tengo nada que decir. Yo estaba más nervioso el día de Barakaldo o el día de Unionistas que esta semana en cuanto al juego del equipo. El juego de equipo, por supuesto, es criticable porque el fútbol lo vemos cada uno de una manera. El equipo el otro día hizo todo lo que tenía que hacer para poder ganar, porque el contrario apenas llegó, y no ganó. Nosotros quizás no llegamos las veces suficientes, pero eso lo que busco yo de mi equipo. Y si el equipo sigue haciendo eso de aquí al final, será un equipo que esté muy arriba”, relató el técnico. Defensa de su equipo y también de sus ideas.

Entrenamiento del CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. / Arturo Jiménez

De hecho, y cuestionado por el rival (que viene de ganar al Talavera por 4-3 un duelo que perdía 0-3 al descanso), el preparador del combinado insular aprovechó para insistir en su idea [implícita pero muy evidente] de que el representativo no merece las críticas que ha recibido esta semana. “Me imagino que al descanso el entrenador y el equipo eran lo peor de lo peor y al final del partido eran lo mejor de lo mejor. Eso es el fútbol. Cambiar de opinión a los dos minutos”, espetó antes de hacer una valoración del perfil de equipo que visita esta jornada el Heliodoro. “Tienen un dibujo en el campo totalmente diferente a todos los demás y que es arriesgado para defender porque usan mucha gente por delante del balón. Gente escogida, que tiene muy buen pie y que estará en Primera División seguramente en el medio corto plazo. Eso también tiene su riesgo para la parte de atrás. Es muy difícil quitarles la pelota, pero también tienen su parte mala si sabes aprovecharla o si tienes la habilidad de poder hacerlo”.

Los motivos del frenazo en casa

Le tocará pues, al Tenerife, castigar las debilidades del filial celeste. El final feliz es casi obligado después de dos derrotas seguidas en la Isla. Durante la semana, el capitán Aitor Sanz reconoció cierta “ansiedad” del equipo en los partidos en casa, quizá consecuencia de la exigencia de ganar y de hacerlo, además, con superioridad manifiesta. Cervera piensa distinto. “Yo creo que es cómo vienen los equipos. Saben al estadio que vienen, a casa del líder. Plantean partidos más incómodos, pero no es por la gente ni por jugar ante nuestro público. Ojalá pudiese jugar todos los partidos delante de nuestro público. Es un poco porque la propuesta del equipo rival normalmente es diferente cuando juega en casa y fuera y nos cuesta más. Por las características que tenemos nosotros, por las características de los jugadores, de equipo, de cómo funciona”, razonó el preparador.

Marc Mateu, en el entrenamiento de este viernes en el Rodríguez López. / Arturo Jiménez

Hay caso Marc Mateu

En el capítulo de altas y bajas, Cervera sigue sin poder contar con Marc Mateu y con Javi Pérez. El centrocampista, eso sí, progresa en su recuperación, “cumple los plazos” y la próxima semana podría regresar al grupo. Mateu, por contra, ha vuelto a ver frenado su regreso y no hay fecha de vuelta. El lateral lleva en el dique seco desde principios de septiembre. “No puedo dar mucha información. Para no equivocarme no voy a decir más... Marc no está bien. No está bien y ese tobillo no va como todos pensaban que debería ir. La evolución es buena hasta que llega un momento en que deja de serlo. Ha parado ahí un poco [su recuperación] y hay que tomar alguna otra decisión. No puedo contarte más, pero que no está bien”, lamentó el preparador.

Dani, tocado a la vuelta de la selección

Tampoco estará Dani Fernández, que ha regresado tocado de su convocatoria con la selección española. Unas molestias en la rodilla impedirán que participe frente al Celta B. No hay diagnóstico, pero no parece grave. “A nosotros lo que nos cuentan es que durante la semana tuvo algún problema. Creíamos, por lo que nos habían dicho, que no jugaría, pero jugó el partido siguiente, por lo que no será un problema muy grave, aunque no lo sabemos”, relató el técnico.