Estrés para el césped del Heliodoro, dos partidos en apenas 14 horas y el consejo de Heynckes: "Si el verde se corta bien, me vale"

Ni los jugadores, ni los técnicos. Quien tiene más faena este fin de semana es el verde del Heliodoro, que se verá sometido a una actividad inusitada, pero para la que está preparado. Los dos equipos del CD Tenerife –el de Primera RFEF y el de Liga F– juegan sus respectivos partidos oficiales con apenas 14 horas de diferencia. No es lo ideal, pero así lo han querido los caprichos del calendario y la elección de horarios realizada por las respectivas competiciones. Los futbolistas de Cervera jugarán a las ocho de la tarde del sábado; las de Eder Maestre, el domingo a mediodía.

Cuando se estableció la alianza entre los dos representativos se puso sobre la mesa esta cuestión, sobre el papel una de las más espinosas. La reunión de Madrid donde se alcanzó un principio de acuerdo para la integración del Costa Adeje ya planteó que este problema –que los dos equipos tuviesen que utilizar el estadio el mismo fin de semana– se daría al menos en tres oportunidades. Ya se superó la primera vez en octubre, aunque entonces no con tan escaso margen entre un partido y el siguiente. Sea como fuere, el masculino mantiene prevalencia sobre el femenino y sus encuentros serán siempre antes. En su día se decidió que, en caso de coincidencia, uno de los dos clubes llevaría su partido a viernes. «Pero no siempre es posible, porque dependemos de otros muchos factores como la disponibilidad aérea para la expedición del rival o la preferencia de las televisiones», explica una de las fuentes consultadas por EL DÍA.

El que cuida del jardín

Lo que está habiendo, sobre todo, es empatía y elegancia. También por parte del equipo presuntamente más perjudicado en este caso, el Egatesa, cuyo entrenador prefiere huir de las excusas. «El césped está igual para los dos equipos», dijo la vez anterior que se dio esta coincidencia un Maestre comprensivo, pero sobre todo agradecido. «No es una cuestión que enfade;ante todo, el honor y el orgullo de que podamos jugar en un gran estadio como éste», precisa el preparador vasco, que buscará este domingo su primera victoria del curso en casa. Entretanto, tal vez quien ande más preocupado sea el que se ocupa de mimar el jardín.

Es Yoyi Gutiérrez, encargado del mantenimiento del verde desde 1993 y empleado de Hardisson Jardinería, la empresa que se ocupa de los cuidados del tapete. «Si quieres tener bien el césped, hay que respetarlo», aduce. Y de eso se ocupa mañana, tarde y noche, ahora con el auxilio de las últimas tecnologías.

«Antes la maquinaria era poca; ahora, hasta tenemos la posibilidad de darle calor al césped», exponía recientemente en los canales oficiales del CD Tenerife. «Cada vez se exige más de los campos de juego. Recuerdo una anécdota con Heynckes, que me decía lo siguiente: por mucho agujero que tenga, un campo si está bien cortado, nos vale». Y aquella frase se le quedó grabada a Yoyi, que ha hecho del Heliodoro su segunda casa. Al verde del Tenerife ha llegado a dibujarle olas, rayas verticales u horizontales o incluso el aspa de la bandera identificativa de la Isla. Ahora bien, su propósito principal es que no se levante, que se pueda jugar, que el estado de la hierba no sea un problema. Fue lo que ocurrió en partidos recientes como el que jugó el representativo en Cáceres. Aquí en la Isla, hace años que el césped no es un problema. Aunque el reto de estos días va a ser superlativo. Cuando acabe la contienda de mañana ante el Celta Fortuna, el público abandone sus butacas y los jugadores se vayan a vestuarios, entonces se apagarán los focos y se cerrarán las puertas. Pero no habrá acabado el trabajo esencial de Yoyi y los suyos. En apenas 12 horas tendrá que estar listo y dispuesto para que entren otras futbolistas, las del CD Tenerife Femenino, para entrenar y para jugar. El deseo colectivo: que se sumen seis puntos en dos días. El de Yoyi por supuesto también, pero con un añadido:que aguante el césped la ansiedad y el estrés. Mucho tute para solo dos días.