El canterano César se hace dueño del lateral derecho del CD Tenerife

Momentos turbulentos para el Tenerife –una victoria en los cinco últimos partidos– pero muy felices para César Álvarez. El canterano ha venido para quedarse y así lo acreditan sus excelentes prestaciones del pasado sábado contra el Bilbao Athletic. En un partido de penumbra y con resultado adverso, el rendimiento del lateral fue la noticia más feliz para el representativo. Además, los primeros ensayos de la semana ya permiten adivinar que mañana repetirá en la titularidad contra el Celta Fortuna (Heliodoro Rodríguez López, 17:30 horas). La discusión está cerrada. Toda vez que al también tinerfeño David Rodríguez lo están utilizando por la izquierda, nadie duda a estas alturas que César repetirá por la derecha. La apuesta es para el largo plazo.

Ya ocurrió durante la campaña pasada y este año, también. En un principio sí pudo haber debate. De hecho, la dirección deportiva trajo dos fichajes para el perfil zurdo -un Marc Mateu llamado a la titularidad y Ander Zoilo como escudero de lujo para esta demarcación- y mantuvo la derecha como estaba, con César y David, ambos productos de la factoría de Geneto. Pero el discurrir del tiempo, los contratiempos inesperados y el propio desarrollo de la competición han llevado al Tenerife a una situación idéntica a la de la temporada anterior, con los dos isleños en el once y los dos fichajes, fuera. Es lo que ya ocurrió en la jornada pasada y lo que previsiblemente volverá a suceder mañana.

La lesión de Mateu le ha dejado fuera de juego y, por lo pronto, la combinación David-César gana enteros frente a la opción elegida para las semanas pretéritas, con el dos blanquiazul en su sitio natural y Zoilo en el perfil opuesto. El caso es que hay varios motivos que explican la decisión que ha adoptado Cervera, y que no parece efímera, u ocasional. Al míster le parece que David, uno de sus futbolistas favoritos en el plantel, rinde incluso mejor por la izquierda que por la derecha. Y además está encantado con el rendimiento de César, que cotiza al alza en sus esquemas.

«Es el futbolista que me llevaría conmigo a otro equipo si tuviera ocasión. Porque te rinde en todas las posiciones, y no se queja», ha dicho de Rodríguez. Con respecto a Álvarez, lo ve cubriendo de forma aseada y sin distracciones el lado derecho, mejor como lateral que más adelantado. Algunas de sus oportunidades anteriores habían venido en posiciones de ataque, para momentos puntuales; pero ahora ya está jugando donde acostumbraba y mejor rinde. Los números hablan por sí solos. Frente a los problemas que Cervera sí atisba en el eje de la retaguardia, en las bandas sí da señales de haber encontrado al dueto perfecto. Las cosas podrían cambiar cuando Mateu vuelva a estar disponible y a su mejor nivel -le faltan al menos dos semanas más- pero para mañana, a tenor de los ensayos, la decisión está tomada.

En el territorio de los números, los dos zaguero isleños del plantel dibujan trayectorias claramente ascendentes. David es imprescindible desde que empezó este curso, con pleno de titularidades; y César ya suma 275 minutos en el campeonato liguero. Su rendimiento invita a pensar que pronto serán muchos más.