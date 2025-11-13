Aitor Sanz detecta cierta «ansiedad» en el grupo

El CD Tenerife decidió que ayer saliera a la palestra Aitor Sanz, primer capitán del representativo. Había dos motivos para escuchar al capitán: el primero y esencial, la necesidad de que un portavoz cualificado emitiese un mensaje de pa en tiempos de dificultad; y la segunda, que pudiese celebrar un hito histórico por la cifra de partidos oficiales que alcanzó el pasado sábado. Ya son 390, más que Toño Hernández, así que ya se ha convertido el madrileño en el segundo futbolista de la historia del club con más comparecencias como blanquiazul.

«Tranquilidad total y confianzaa en el trabajo», insistió Sanz, quien aprovechó la ocasión para manifestar su absoluta e inquebrantable fidelidad a Álvaro Cervera, el entrenador que él mismo recomendó para pilotar este proyecto. Eso sí, demandó del entorno una mayor dosis de mesura para enfilar los partidos que vienen. En este sentido, confesó que ha detectado cierta «ansiedad» y algunos momentos de «precipitación» en el comportamiento del plantel, que aún no ha sido capaz de remontar un partido.

«Los momentos de ansiedad hacen que suframos un poco más, pero el equipo tiene que adaptarse a todas las situaciones. Va a haber momentos en los que vas a dominar y someter al rival; y también lo contrario», adujo Sanz, quien asume que el grupo no ha sido asimilar los golpes que ha recibido en los partidos donde no ha ido por delante. Ocurrió en Barakaldo, o en las dos derrotas en casa, que los tantos del rival resultaron letales.

«También hay que aprovechar las oportunidades que el rival te conceda», dijo, poniendo el acento en el mal momento anotador del equipo. «Al final hay rachas también a la hora de ver portería y eso influye. En las primeras jornadas, las veces que llegábamos enseguida llegaba el gol. Teníamos a todos los futbolistas de arriba con un estado de acierto increíble, muy alto, diría que incluso fuera de lo normal», remarcó. Dicho lo cual, asegura que frente al Bilbao Athletic, pese a no marcar, el Tenerife firmó bastantes aproximaciones para haber anotado al menos un gol a su rival.

Llamada a la calma

«Hay que estar tranquilos. El otro día el equipo generó suficiente caudal para haber marcado un gol; pienso que debemos confiar en esta plantilla, que ha demostrado de sobra el nivel que tiene», aseguró. «Hemos hecho un buen proyecto y sabíamos que aparecerían los baches; ahora toca avanzar con tranquilidad, sabiendo del apoyo total que tenemos por parte de la afición y que eso significa un plus para nosotros», reseñó.

A título personal, admitió que los últimos resultados le han hecho daño, pero no pierde el optimismo. «Las derrotas me duelen mucho porque la implicación en el club, el equipo y la Isla es grande por todas las temporadas que llevo aquí; a veces, mi estado emocional va ligado a los resultados. Pero debemos ir con mesura. No lanzar las campanas al vuelo cuando las cosas van bien, ni caer en el derrotismo cuando la victoria nos da la espalda», fue otro de sus mensajes durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Leyenda

Con 390 partidos ya disputados con el primer equipo del CD Tenerife, ya parece un objetivo al alcance de la mano llegar a los 400. O incluso aproximarse a la cifra que rubricó el legendario Molina, que se retiró con 413 partidos en su haber. «Solo puedo decir que pondré todo de mi parte para que cada partido caiga de nuestro lado y disfrutarlo, porque es un privilegio jugar un partido con el Tenerife . Y más aún en el Heliodoro», apuntó. Igual que sus compañeros, Sanz ya ha fijado la mirada en el siguiente compromiso liguero de los blanquiazules, este sábado ante el segundo clasificado.

«No va a ser fácil. Es un equipo diferente a los demás: con piernas, joven, valiente... Nuestra intensidad y solidez van a ser claves para poder batirles. Tenemos que aprovechar la calidad de los futbolistas diferenciales que tenemos en nómina», aseguró sobre el duelo contra el Celta Fortuna, que llega como un bólido y con el aliciente añadido de haber firmado la remontada más increíble del campeonato (4-3 frente al Talavera). No quiso Aitor dar pistas sobre el planteamiento que pondrán en liza este fin de semana. «Eso ya nos ocuparemos de trabajarlo desde dentro», cerró. Pero sí aseguró que es un día importante para recuperar sensaciones, aparcar la ansiedad y volver a ganar. Palabra de capitán.