El próximo rival del CD Tenerife en la Copa del Rey: curiosidades, detalles, antecedentes...

El representativo tenía apenas un 12,5% de posibilidades de enfrentarse a un equipo de la división de oro. Tal honor le correspondió al Cartagena, que se medirá con el Valencia. Una vez ya se disipó esta posibilidad, el Tenerife evitó a los equipos con menos tirón (Ceuta o Albacete) y se emparejará con un ilustre del fútbol nacional. El Granada CF, fundado en 1931, fue subcampeón del torneo del KO (cuando se llamaba Copa del Generalísimo) en la campaña 1958/59. Además, ha militado 27 temporadas en Primera -llegó a ser sexto en dos ocasiones- y 36 en Segunda. No está siendo su año más afortunado en la competición de plata, donde ha cogido aire tras vencer al Real Zaragoza (3-1) aunque aún sigue en posiciones de emergencia.

Entrenado por Pacheta, tiene en nómina a futbolistas con renombre como Luca Zidane, el emergente Manu Lama, Bouldini o Manu Trigueros. También al exblanquiazul Loïc Williams, protagonista de uno de los últimos traspasos que ha realizado el Tenerife, y que se marchó al cuadro nazarí por 600.000 euros. El partido de diciembre significará su vuelta al estadio donde se consolidó a escala profesional.

Partido de Liga CD Tenerife-Granada CF / María Pisaca

El Granada CF, que ocupa actualmente la decimonovena posición en Segunda División, superó al CD Roda en la primera eliminatoria de la Copa. Existe una sola coincidencia copera con el combinado nazarí. Fue en la temporada 71/72 (en la cuarta ronda), con los siguientes marcadores: 4-0 en Los Cármenes y 4-2 en el Heliodoro.

El club que preside Felipe Miñambres no ha anticipado aún si cobrará entrada a los abonados por este partido, ni tampoco las tarifas que establecerá para el público en general.

Por su parte, la Federación comunicará en las próximas horas cuál será la fecha del encuentro, que se disputará entre los días 2 y 4 de diciembre.