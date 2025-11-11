Miñambres: «El objetivo es subir, no ser primeros»

La obsesión de terminar la temporada como campeón del Grupo 1 de Primera RFEF, para garantizar así el ascenso a Segunda División sin tener que pasar por las eliminatorias, se está convirtiendo en una mala compañera de viaje del Tenerife. Es la conclusión que se extrae de una de las intervenciones de Felipe Miñambres en el Foro de Presidentes que compartió ayer, en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, con Aniano Cabrera y Sergio Batista, máximos dirigentes del CB Canarias y el Costa Adeje, bajo la organización de Radio Club Tenerife. «Si no cambiamos ese planteamiento, podemos tener un problema», advirtió el astorgano.

Miñambres recordó que el Tenerife sigue siendo líder, a pesar de que los últimos resultados no han sido los deseados –derrotas con el Unionistas, Barakaldo y Bilbao Athletic, y un único triunfo en Ferrol–. «Vamos primeros», señaló. «Lo que pasa es que la forma en que se ha desarrollado al temporada...», siguió dando a entender que el potente arranque de los blanquiazules desvirtuó la realidad de una categoría más igualada de lo que parecía. «Íbamos a la Península y nos decían que íbamos a estar ascendidos en febrero, y ya llevamos mucho en el fútbol para saber que eso es muy complicado, porque hay malas rachas, bajas formas...», comentó Miñambres antes de poner otro ejemplo: «Al principio llegábamos dos veces a puerta y metíamos dos goles».

El presidente del club se mostró partidario de «gestionar» esta situación «desde la tranquilidad», e insistió en asegurar que no es normal que un equipo lo gane todo, como pasó con el Tenerife en las seis primeras jornadas. «Todos querríamos tener ocho o diez puntos de margen con el segundo para poder vivir tranquilos, ir relajados al estadio y pensar que no pasa nada. Pero ya empieza a sentirse la tensión. Creo que hay una equivocación en el planteamiento inicial, y es una equivocación que nos está perjudicando y nos va a perjudicar», avisó el dirigente.

Felipe no ocultó que «quedar primeros es la leche, porque te quitas el problema y dejas de sufrir», pero remarcó que la meta está en el ascenso, sea como sea. «Si terminamos cuartos y ascendemos, también cumpliremos el objetivo. Lo que pasa es que nadie quiere sufrir ni esforzarse hasta el final, y las cosas cuestan. La gente solo está pensando en que tenemos que ser primeros para tener la tranquilidad de poder ver el playoff en casa, por la tele, sabiendo que el Tenerife ya está en Segunda. Pero a lo mejor no es así. Y por ser segundos, terceros o cuartos no habrá que bajar la cabeza ni pensar que no estaremos consiguiendo el objetivo», afirmó Miñambres.

En esa línea, Felipe recomendó «cambiar el planteamiento» que se generó a partir del pleno de puntos en las seis primeras jornadas. «Si no lo cambiamos, tendremos un problema, porque el equipo que entra en un playoff pensando que no ha conseguido su objetivo, tiene muy difícil cambiar esa mentalidad para ascender, y eso es algo que hay que corregir», recomendó el exjugador blanquiazul.

En general, sin referirse al momento actual, explicó que en el club hay «problemas en el día a día» como en cualquier empresa, pero aseguró que no ha habido «ninguna crisis» en ningún ámbito. «De todos modos, también hay que saber convivir con esas cosas. Lo normal es que las haya, porque hay situaciones que se pueden volver en contra. Pero estaremos preparados para tomar las decisiones necesarias», argumentó.

Miñambres también reflexionó sobre el papel de la cantera. «La idea es que la Ciudad Deportiva, que es de nivel de Primera División, no solo sea bonita, sino que sirva para sacar jugadores para el primer equipo. Por eso cambiamos la política anterior: no sirve de nada tener muchos jugadores de 25 años en el filial si luego no pueden subir al primer equipo», explicó.