La Copa del Rey vuelve al Heliodoro: el Granada visitará al CD Tenerife

El CD Tenerife ya conoce a su próximo rival en la Copa del Rey, que vuelve al Heliodoro Rodríguez López. Será en la primera semana de diciembre y contra el Granada Club de Fútbol

El conjunto blanquiazul tendrá el reto de medirse a un oponente de superior categoría con el reto de adentrarse en las rondas finales de la competición del KO, en la que llegó a octavos de final en un par de ocasiones recientes; y donde su mayor cota fueron las semifinales que perdió contra el Celta durante la brillante etapa en el banquillo de Jorge Valdano.

Aunque no ha sido un club tradicionalmente muy copero, el Tenerife se toma muy en serio esta competición en esta temporada fuera del fútbol profesional. Este cruce de diciembre ya supone una buena oportunidad de hacer caja -en las próximas horas se conocerá el precio de las entradas- y además, brinda a la afición la posibilidad de recibir en el Estadio a un equipo de división superior.

Condicionantes

En el bombo apenas existía para el Tenerife un 12% de opciones de cruzarse con un Primera. Con casi total probabilidad, su rival iba a ser de la Hypermotion, la liga que abandonó el curso pasado tras un cúmulo de despropósitos que devinieron en el descenso. El caso es que ya hay rival y, a falta de definir la fecha, sí se sabe que el duelo copero llegará para el Tenerife tras recibir en liga al Arenteiro (29 de noviembre) y antes del desplazamiento a Lugo para jugar en el Anxo Carro (7 de diciembre).

El cuadro blanquiazul inició su singladura copera ante la RSD Alcalá, a la que despachó con cuatro goles en el campo de El Val. Ya entonces, Cervera dio a entender que este torneo será un escaparate para los futbolistas menos habituales en liga. De hecho, fue Gabri de Vuyst el arquero titular. El duelo sirvió para el debut con el primer equipo de Alberto Ulloa, proveniente del filial, que luego ha tenido minutos (y un gol) también en Primera RFEF con el representativo.