El CD Tenerife no espera un 'superfichaje' en el mercado invernal

En el CD Tenerife ya se habla del mercado de invierno. Lo hizo el entrenador la pasada semana y ahora también el presidente, Felipe Miñambres, quien de momento circunscribe la posibilidad de hacer movimientos en enero «a alguna situación» puntual y que pueda resultar ventajosa para los intereses del representativo, que marcha líder en el campeonato liguero y con la mejor puntuación de los dos grupos de Primera RFEF.

«Si hay alguna situación que nos favorezca, tanto en lo deportivo como en lo económico», es el condicionante que fija el dirigente blanquiazul para dar altas en invierno. Pero igual que el lunes quiso rebajar las expectativas y situar el objetivo en el ascenso, sin que necesariamente sea por la vía rápida, también remarcó que los posibles movimientos que realice la dirección deportiva no van a ser la panacea. Ni mucho menos.

«Los equipos que van al mercado de invierno, incluso los más grandes, es solo para cosas puntuales. No creo que ninguno haya conseguido los objetivos en relación al campeonato con este tipo de fichajes; de hecho, hay pocos casos. Tampoco creo que sea algo totalmente necesario», matizó a continuación.

Para Felipe, la recuperación del Tenerife tras dos derrotas consecutivas en casa (Unionistas y Bilbao Athletic) y un evidente receso numérico en sus prestaciones ligueras, pasa inexorablemente por una mejora de los futbolistas que ya están en nómina, y a los que pide un paso al frente para los partidos que vienen. «Lo conveniente es que mejoremos todos los que estamos y que tratemos de estar al nivel de acierto que encontramos al principio de la temporada, que eso es muy difícil, porque llegábamos dos veces y metíamos dos goles», verbalizó.

Cuántos refuerzos

«El mercado de invierno es para situaciones puntuales, pero no esperando que venga un jugador que cambie todo», resumió Miñambres. «Los cambios (de dinámica) suelen producirse a raíz de la gente que ocupa mayor espacio en la plantilla, que son los que ya están, el grupo. Aparte, todavía es pronto para hablar de mercado», opinó.

En todo caso, ejemplificó el tipo de refuerzo que podría sumar para lograr el propósito colectivo del ascenso y además hacerlo con rendimiento inmediato: «Sí que recuerdo con Rafa Benítez el año del ascenso a Primera, que Javier Pérez pensaba una cosa… y nosotros éramos partidarios de sacarle rendimiento a lo que había. Finalmente, se dio la circunstancia de que podía venir Bruno Marioni y nos ayudó con goles y con trabajo», evocó el presidente.Ysin quererlo, cuantificó. «Conseguir las cosas está más en los que están en casa, que en una o dos incorporaciones que se puedan hacer. La clave es que todos mejoremos». Esa es la intención. No más de un par de altas. Antes, habrá bajas.