La sequía del hombre gol

Empezó como un bólido y ahora lleva varias semanas en barbecho. No es una cuestión preocupante ni exclusivamente individual, pero sí una señal elocuente de que los goles que al Tenerife antes le entraban hasta en las secuencias más inesperadas ahora se echan en falta. El contador de Jesús de Miguel Alameda (Madrid, 1996), máximo artillero del representativo y de la competición, se paró después de su tanto al Zamora en el Heliodoro Rodríguez López. Desde entonces, ni uno más.

Los partidos sin ver puerta por parte del pichichi blanquiazul han coincidido con la peor serie anotadora del colectivo, que se quedó sin ver portería ante el Cacereño en el Príncipe Felipe (0-0), en casa frente al Unionistas de Salamanca (0-2), también en la derrota más dura del curso en Lasesarre frente al Barakaldo (2-0) y más recientemente en los partidos contra el Racing de Ferrol, que se ganó con goles de otros futbolistas (Nacho Gil y Alberto Ulloa); y el sábado otra vez en el Heliodoro con resultado adverso frente al Bilbao Athletic (0-1). No es que De Miguel falle, es que tampoco le llega caudal ofensivo suficiente para que pueda rematar.

«Cuestión de rachas», aducen desde dentro, donde obviamente no apuntan ninguna culpa al futbolista Más bien al contrario. Por un lado apuntan que anteriormente Demi estaba en unos dígitos inusuales y, por el otro, que también tiene mucha influencia en estos ceros casi consecutivos la falta de «claridad» con la que está llegando el Tenerife a los metros finales. De hecho, fue uno de los argumentos que puso encima de la mesa Álvaro Cervera en su muy nítida rueda de prensa del sábado. Además, el míster denotó cierta perplejidad. «¿Por qué no estamos marcando goles? No tengo una explicación. Pero sí me preocupa la falta de eficacia; si no mejoramos ahí, lo pasaremos mal», fue uno de sus mensajes más contundentes.

En este tiempo donde De Miguel ha pasado del cielo al suelo también ha probado la suplencia. Que ha llevado «con naturalidad y como parte del deporte», ha dicho Cervera, quien no tiene queja alguna respecto al comportamiento del madrileño, que suma mayoría absoluta de titularidades (solo fue suplente en Ferrol y en la Copa frente al Alcalá) y que llegó a acreditar un promedio superior al gol por partido en las jornadas inaugurales. El ex del Castellón ha hecho dos dobletes, ambos en casa, y por su acreditada solvencia y nivel se ha convertido en uno de los jugadores que más ha sorprendido a los compañeros que no le conocían. Juanjo Sánchez y Noel López aseguran que la profesionalidad y el talento del madrileño brilla por sí solo. Calavera, que ya lo conocía, no tenía «ninguna duda» de que sobresaldría en este Tenerife después de un año no tan afortunado en Castellón.

Como lució tanto al principio, ahora se le echa de menos. Cuestión de tiempo, nada más.