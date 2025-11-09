David avisa: «Tenemos que ser fuertes en casa»

Si Álvaro Cervera dio un serio aviso sobre la falta de eficacia, uno de los capitanes del representativo lanzó otra advertencia, pero sobre el déficit de puntos en casa. Ya son seis los que se han escapado en las derrotas contra Unionistas y Bilbao Athletic, ambos equipos anclados en el hemisferio sur de la clasificación. «Si queremos estar arriba, nos tenemos que hacer fuertes en casa», apuntó el defensor isleño ante el nuevo partido en la Isla que les espera en apenas seis días contra el Celta Fortuna, que sigue segundo.

«Hemos creamos bastantes ocasiones, pero no hemos tenido la fortuna que ellos sí: nos han llegado una vez y han marcado. Toca aprender de los errores y la próxima semana tendremos una nueva oportunidad ante nuestro público», reseñó David. «No estamos en esa racha que querríamos, de sumar más puntos y ser más fiables. Pero al final todos los equipos en esta competición van a pasar momentos buenos y malos. En Ferrol sí estuvimos más acertados de cara a portería», explicitó el tercer capitán de los blanquiazules, que puso el foco en la falta de puntería para materializar alguna de las numerosas llegadas que acumuló el representativo.

«Es verdad que no estamos llegando con claridad arriba y al final con nada nos hacen mucho daño. Creo que el equipo está tranquilo porque al final seguimos primeros, es verdad, pero tenemos que dar un pasito adelante si queremos sacar ventaja a los demás y así acercarnos al objetivo», demandó David, que pasó de puntillas sobre las jugadas polémicas que se produjeron a lo largo de la contienda. «Son decisiones que toma el árbitro, que puede estar acertado o no; la verdad que no las he visto todavía, cuando las vea podré juzgar, pero al final eso no nos tiene que influir», añadió un David que ya tildó de «final» el duelo entre primero y segundo clasificados que se producirá la próxima semana en el Heliodoro Rodríguez. «Es un equipo que viene lanzado», dijo del Celta Fortuna. A escala personal, sí se mostró satisfecho por su rol. Cuenta sus participaciones por titularidades: 11 de 11.