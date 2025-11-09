David avisa: «Tenemos que ser fuertes en casa»
El canterano, indispensable para Cervera y titular en todos los partidos jugados hasta la fecha, alerta del déficit blanquiazul en el Heliodoro
Si Álvaro Cervera dio un serio aviso sobre la falta de eficacia, uno de los capitanes del representativo lanzó otra advertencia, pero sobre el déficit de puntos en casa. Ya son seis los que se han escapado en las derrotas contra Unionistas y Bilbao Athletic, ambos equipos anclados en el hemisferio sur de la clasificación. «Si queremos estar arriba, nos tenemos que hacer fuertes en casa», apuntó el defensor isleño ante el nuevo partido en la Isla que les espera en apenas seis días contra el Celta Fortuna, que sigue segundo.
«Hemos creamos bastantes ocasiones, pero no hemos tenido la fortuna que ellos sí: nos han llegado una vez y han marcado. Toca aprender de los errores y la próxima semana tendremos una nueva oportunidad ante nuestro público», reseñó David. «No estamos en esa racha que querríamos, de sumar más puntos y ser más fiables. Pero al final todos los equipos en esta competición van a pasar momentos buenos y malos. En Ferrol sí estuvimos más acertados de cara a portería», explicitó el tercer capitán de los blanquiazules, que puso el foco en la falta de puntería para materializar alguna de las numerosas llegadas que acumuló el representativo.
«Es verdad que no estamos llegando con claridad arriba y al final con nada nos hacen mucho daño. Creo que el equipo está tranquilo porque al final seguimos primeros, es verdad, pero tenemos que dar un pasito adelante si queremos sacar ventaja a los demás y así acercarnos al objetivo», demandó David, que pasó de puntillas sobre las jugadas polémicas que se produjeron a lo largo de la contienda. «Son decisiones que toma el árbitro, que puede estar acertado o no; la verdad que no las he visto todavía, cuando las vea podré juzgar, pero al final eso no nos tiene que influir», añadió un David que ya tildó de «final» el duelo entre primero y segundo clasificados que se producirá la próxima semana en el Heliodoro Rodríguez. «Es un equipo que viene lanzado», dijo del Celta Fortuna. A escala personal, sí se mostró satisfecho por su rol. Cuenta sus participaciones por titularidades: 11 de 11.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet advierte que Canarias pasará del calor intenso al tiempo otoñal en solo unos días
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- La Mareta, el charco del tamaño del Heliodoro que cambiará el litoral de Añaza
- La sombra de un pelotazo urbanístico aborta la venta de suelo del Círculo de Amistad en El Mayorazgo
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
- Zahra, la joven que murió en el tranvía de Tenerife tras cumplir su sueño de viajar a Asia
- Narcotráfico en Tenerife: una decena de detenidos y un registro fallido en el norte de la Isla