Tenerife-Bilbao Athletic: oportunidad para levantar otro muro de victorias

El 0-4 de Copa en Alcalá y, sobre todo, el 0-2 de Primera RFEF en La Malata, han vuelto a poner las cosas en su sitio para el Tenerife después de un tramo del calendario de estancamiento por la suma de solo un punto de nueve posibles y la detección de algunas señales de que el equipo no estaba funcionando en el campo con la fluidez inicial. O que no estaba dominando tanto las áreas, según se mire.

El giro de Ferrol

La búsqueda de soluciones ejecutada por Álvaro Cervera deparó enseguida un resultado tranquilizador: la victoria en el campo de un rival directo en la carrera por el ascenso a Segunda División, el Racing de Ferrol. Fue un triunfo conquistado con unos matices introducidos la alineación que podrían abrir una nueva fase dentro de este mismo curso:Nacho Gil como mediapunta por detrás de un único delantero, un extremo rápido, Balde, otro de más talento, Dani... Es lo que se supone que se verá en el pulso con el Bilbao Athletic, el primer filial que visita el Heliodoro Rodríguez López esta temporada. Con la lección aprendida del 0-2 ante el Unionistas de la anterior cita en casa, al Tenerife se le presenta la oportunidad de levantar otro muro de victorias –marcó distancias al principio con un pleno de 18 puntos– para seguir su camino como primer clasificado, un líder que vuelve a contar con un considerable margen con sus más cercanos perseguidores, más cuatro respecto al Celta Fortuna –siguiente rival, también en la Isla– y Real Madrid Castilla. El Bilbao Athletic queda muy lejos. Ha avanzado al ritmo de un punto por jornada –diez– y es penúltimo. No gana desde el 20 de septiembre, en Lezama al Pontevedra, y todavía no ha vencido en campo contrario.

Los números del Bilbao Athletic

La trayectoria del conjunto entrenado por Jokin Arambarri –cumple su segunda campaña en el cargo– ha sido menguante. Arrancó con dos empates –en Orense y Talavera– y siguió con un par de triunfos en Lezama –Castilla y Pontevedra–. Desde entonces, a lo más que ha llegado es a igualar como local con el Osasuna B y, el pasado fin de semana, el Unionistas. Frente al Avilés, Barakaldo, Cacereño y Zamora, nada de nada. Pero la vida de los filiales es diferente. No tienen que soportar la tensión de la mayoría. Ponen a los futbolistas por delante del juego y de la clasificación. Y eso es algo que, en teoría, esconde un peligro añadido para sus adversarios.

Sin Marc Mateu ni Javi Pérez

En el Tenerife tienen muy claras las particularidades de estos enfrentamientos. Pero tampoco se obsesionan con ello. Saben que manejan argumentos para vencer. Y a los hechos se remiten. Los números lo dicen todo. Los buenos y también los que no lo son tanto, que han servido para tomar nota de puertas adentro. En Ferrol se volvió a ver un Tenerife intenso, solidario, práctico, contundente... y ganador. Esa debería ser la línea a seguir. De nuevo sin Marc Mateu ni Javi Pérez. Pero sí con el regreso de Álvaro después de que cumpliera una sanción. Otra cosa es que vaya a recupera su puesto.