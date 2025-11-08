A qué hora se juega hoy el CD Tenerife - Bilbao Athletic y cómo puedo verlo en streaming por TV o móvil

El CD Tenerife regresa al estadio Heliodoro Rodríguez López este sábado, 8 de noviembre, a las 17:30 horas, tras disputar dos encuentros consecutivos como visitante. El conjunto blanquiazul buscará consolidar su liderato en la Primera Federación Versus E-Learning, después de haber logrado una victoria crucial la semana pasada. Este enfrentamiento contra el Bilbao Athletic es una oportunidad ideal para afianzar la confianza recuperada tras una reciente racha de derrotas.

Cuando todo parecía perdido, el conjunto chicharrero dio un paso adelante y logró tres puntos cruciales frente al Racing de Ferrol. El duelo en A Malata se convirtió en una prueba decisiva para reafirmar que el CD Tenerife es el principal candidato al ascenso a Segunda División.

El CD Tenerife ganó cuando más lo necesitaba

Después de tres partidos sin conocer la victoria, un empate sin goles ante el CP Cacereño y dos derrotas frente a Zamora y Barakaldo, el equipo dirigido por Álvaro Cervera mostró carácter para imponerse al conjunto gallego en un duelo crucial por el liderato de la categoría.

Los blanquiazules lograron un valioso triunfo por 0-2 frente al Racing de Ferrol, recuperando así la confianza perdida en las últimas jornadas. Los goles, marcados en momentos decisivos del encuentro, evidenciaron una notable mejoría en comparación con actuaciones anteriores. Este resultado no solo permitió al equipo mantener el liderato, sino también enviar un contundente mensaje a sus principales rivales.

El Bilbao Athletic busca salir del descenso después de un mal arranque

El filial rojiblanco no ha comenzado la temporada de la mejor manera, acumulando solo dos victorias en diez encuentros. El equipo dirigido por Jokin Aranbarri registra un balance de dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, lo que le ha permitido sumar apenas 10 puntos. Los bilbaínos no conocen la victoria desde el pasado 20 de septiembre. Actualmente, 'los cachorros' ocupan la penúltima posición en la tabla, aunque se encuentran a solo un punto de la zona de salvación.

Dónde ver el CD Tenerife - Bilbao Athletic

El partido entre canarios y vascos comenzará a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) del sábado 8 de noviembre. El encuentro se podrá ver por los canales oficiales que transmiten la Primera Federación Versus E-Learning: LALIGA+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ también ofrecerá choque a través de su plan mensual de 9,99 euros.

