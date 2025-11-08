«¿Por qué no hemos conseguido marcar?» «Para eso, no tengo explicación», responde Álvaro Cervera

«Lo vamos a pasar mal si no somos más efectivos». Con esta advertencia cerró Álvaro Cervera su rueda de prensa posterior al segundo batacazo en casa en esta temporada. «¿Estoy preocupado? Sí, porque es la tercera derrota y son muchas;y también por la falta de efectividad», apuntó el entrenador, quien sugirió en voz alta que el equipo obtiene mejores resultados al contragolpe –como ante el Racing de Ferrol– que siendo dominador del juego, como ocurrió en este choque ante el filial del Athletic Club.

«Ellos empezaron mejor que nosotros. Luego no hemos tenido continuidad, era un partido dividido. Nosotros acabamos mejor la primera mitad e hicimos un pequeño cambio, no de posiciones sino de situación en el campo; y con eso finalizamos mejor», dijo sobre el comportamiento de los suyos en los primeros 45 minutos.

«Salvo el gol, que nos equivocamos y lo hacen bien, en lo demás yo realmente no sé qué hemos hecho mal. Los hemos metido en el área, pero no hemos tenido el acierto para marcar. Ellos no han llegado, a la contra, pero nosotros cuando hemos robado no hemos sido eficaces y su portero ha respondido bien», relató Cervera, quien no se mostró disconforme con la actitud de sus jugadores.

«Para mí, el equipo ha hecho lo que le pedíamos. ¿Por qué no conseguimos los goles? Para eso no tengo explicación. Tampoco sé por qué no hacemos ocasiones más claras. Ellos se han metido muy atrás y no salían de ahí, pero tras centrar mil veces, no hemos logrado ser peligrosos», lamentó el jefe del banquillo insular.

Reflexiones en voz alta

«Está mal que yo lo diga, pero la segunda mitad está jugada como pretendíamos. Pero no hemos ganado, y me preguntas por qué... pues porque ellos han marcado un gol y nosotros, no», fue la respuesta que dio un Cervera contrariado con el resultado, más que con el juego o el desarrollo de la contienda. A título individual, subrayó que Balde Jr. estuvo «mejor en la segunda parte porque en la primera, el transcurso del partido no le ha dado apenas opción». También aseveró que Maikel Mesa «sí puede jugar más», si bien añadió que siempre se le pregunta por aquel que no participa. «Si no hubiese dado minutos a Fran Sabina, o a DeMiguel, me preguntarían por ellos», apuntó.

«A mí el partido de hoy me deja preocupado, pero no por el juego. La preocupación es porque ya es la tercera derrota de la temporada, también por la falta de efectividad. No sé si dominando los partidos somos lo suficientemente eficientes, o si hay que contraatacar como en Ferrol. Con partidos dominados, como hoy, no somos lo suficientemente peligrosos», reiteró en su análisis.

Para Cervera, en sus prestaciones el cuadro chicharrero no fue inferior al que se vio en A Malata la semana pasada. Eso sí, apuntó que la diferencia sustancial estuvo en el resultado final. «Nosotros no jugamos hoy peor que en la segunda parte de Ferrol, pero allí tuvimos efectividad y en esta ocasión nos ha faltado claridad», remarcó. Con este varapalo sufrido en casa, ya son tres los equipos que han superado al Tenerife en la competición liguera. El año del último ascenso a Segunda División, el equipo perdió en total cinco veces.