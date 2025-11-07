Cachorros antes que blanquiazules: las conexiones entre el Bilbao Athletic y el Tenerife

La Ciudad Deportiva de Lezama ha sido y sigue siendo una de las fuentes más productivas de futbolistas, no solo por el esencial alcance de su fin principal, el suministro de canteranos a la plantilla profesional del Athletic, sino para el aprovechamiento de otro clubes. ¿Qué equipo no ha puesto alguna vez a un 'cachorro' en su vida? El Tenerife no es ninguna excepción. El último ejemplo de blanquiazul con pasado en el Bilbao Athletic es Yussi Diarra, fichado hace dos veranos y traspasado en el siguiente al Cádiz. Pero hay más. Leones que siguieron ese mismo camino, que se curtieron en el filial del representativo vizcaíno y que, más tarde, vivieron una etapa de sus carreras en la escuadra tinerfeña.

Más que para una alineación, la lista da para una convocatoria entera –sin contar a los entrenadores, que también los hay–. La portería sería, sin duda, para Peio Aguirreoa, el cerrojo en los ascensos a Segunda División de 1983 y 1987, con José Ramón Fuertes y Martín Marrero como técnicos. Aguirreoa es el segundo arquero con más partidos jugados en la historia del club (220), por detrás de Sergio Aragoneses (267) y por delante de Dani Hernández (216).

Peio no es el único especialista en ese puesto por el que fluye la conexión entre el Bilbao Athletic y el Tenerife. El otro es Jon Ander Serantes, uno de los fichajes de invierno del club blanquiazul en la campaña 20/21, la que empezó Fran Fernández y terminó Ramis.

De Tarantino a Andoni López

Entre los defensas sobresale uno de los titulares habituales dentro del esquema de Álvaro Cervera a lo largo del curso 12/13, el que finalizó con la huida del Tenerife de la Segunda División B. Se trata de Francisco Javier Tarantino –20 actuaciones en esa Liga–. Con el paso de las temporadas, en esa misma década y con el equipo en la categoría de plata, el director deportivo Alfonso Serrano lo intentó con el central Unai Albizua y los laterales Jon Aurtenetxe e Igor Arnáez. Lo cierto es que ninguno llegó a dejar huella. Un poco más adelante, ya en enero de 2019 y con Víctor Moreno como responsable del club en materia de fichajes, se unió al equipo el lateral y también carrilero Isma López. Como los demás, con pasado en el Athletic B, igual que Andoni López, uno de los refuerzos realizados en la etapa de Juan Carlos Cordero (2022).

La cantera del Athletic también ha servido para activar el motor del Tenerife en el centro del campo. Las principales piezas, el citado Diarra –44 intervenciones y cinco tantos en la 24/25– e Iker Undabarrena, un volante formado en Lezama que jugó dos temporada en la Isla, la 18/19 y la 19/20. Más perdido en el recuerdo queda José Ignacio San Pedro, un mediocentro bilbaíno que tuvo minutos en 14 encuentros de la campaña 82/83 con el Tenerife, 13 de Segunda B y uno de la Copa de la Liga; y solo cuatro como titular. No tuvo protagonismo pero sí fue partícipe de un ascenso a Segunda.

Y en los flancos, dos jugadores de corte ofensivo, Iker Guarrotxena (14/15) y Álex García (16/17). No llegaron a triunfar. Es más, el segundo solo estuvo medio curso.

Noriega y Arruabarrena

En un equipo imaginario con un sistema 4-4-2, tendrían un puesto seguro los delanteros Chema Noriega y Mikel Arruabarrena. El primero, campeón de Liga y Copa con el Athletic en los 80, fue un fichaje de lujo para el Tenerife que transitó, sin esperarlo, de Segunda a Primera a finales de esa década. Comenzó esa aventura en la 87/88 –Martín Marrero y Pepe Alzate– y aportó su experiencia en la posterior, la 88/89, para colgar las botas con la satisfacción de haber escalado a la máxima categoría a las órdenes de Benito Joanet.

El segundo fue el complemento de Juan Francisco Martínez, Nino, en muchos de los partidos del primer ejercicio del almeriense como blanquiazul. El ariete de Tolosa concluyó su única temporada en el club con seis tantos. Se destapó luego en el Leganés y el Eibar.

Clemente, Etxeberria y Asier

La relación entre el Bilbao Athletic y el Tenerife incluye a tres entrenadores: Javier Clemente, Joseba Etxeberria y Asier Garitano, que no no dirigió al filial vizcaíno, pero sí fue futbolista de su plantilla.

Antes de devolver al club de San Mamés en lo más alto, con las Ligas de 1983 y 1984 –Copa y doblete–, Clemente había adquirido experiencia como técnico en el Bilbao Athletic –79/80 y 80/81–. Su trayectoria siguió en el Espanyol y el Atlético, con los regresos al Athletic y al Espanyol, en la selección española, Real Betis, Real Sociedad y Olympique, hasta que en febrero de 2002 fue contratado por el Tenerife de Javier Pérez para sustituir a Pepe Mel y asumir el desafió de evitar el descenso del equipo a Segunda –no lo logró–.

Joseba, otro histórico del Athletic –sin recorrido en su cantera–, preparó al filial rojiblanco durante dos temporadas después de ponerse al frente del Tenerife en el tramo final de la 17/18 y las primeras jornadas de la posterior.

Garitano desarrolló una parte de su carrera como futbolista en el Bilbao Athletic. En su faceta actual, la de míster, recorrió de inicio a fin el curso 23/24 con el Tenerife.