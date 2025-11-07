Álvaro Cervera: "Nunca han estado mal las cosas; somos líderes desde el comienzo"

Álvaro Cervera aconseja reflexionar sobre los análisis que se han ido realizando, en función de los resultados, sobre la trayectoria descrita por el Tenerife en las diez jornadas iniciales de Primera RFEF. "Hemos sido líderes desde el principio, las cosas nunca han estado mal", recordó el entrenador. "Igual habría que reflexionar sobre eso", recomendó el técnico.

Y es que las dudas afloraron en el entorno del equipo a raíz de la ruptura de la racha de seis triunfos seguidos. De ese pleno, el Tenerife pasó a una etapa, muy corta, en la que empató una vez y perdió dos. Pero nunca dejó de comandar la tabla. Cuando más cerca estuvo de ceder ese lugar de privilegio fue en la visita a La Malata. Con un triunfo, el Racing de Ferrol había rebasado a los blanquiazules. Pero eso no ocurrió. El 0-2 afianzó al representativo como favorito a lograr el ascenso como campeón de grupo.

Lo que se debe mejorar

Que "las cosas nunca hayan ido mal" no significa que Cervera considere que su equipo no tiene margen de mejora. Por ejemplo, confesó que no le convenció del todo la segunda parte del encuentro en La Malata. "Nos metieron mucho en nuestro campo", indicó antes de ampliar su explicación. "Son problemas que hay que solucionar sobre la marcha, porque ya nos había pasado antes, y es más problema del entrenador que de los jugadores", asumió esperando que todos estén "más listos".

En esa misma línea autocrítica, afirmó que el Tenerife tendría que ser "mucho más contundente a la hora de contraatacar y hacer daño". Sin haber sido un equipo de transiciones rápidas, porque eso no le ha hecho falta para ganar, sí debería, según el técnico, poner la pegada por delante de la "brillantez" a la hora de buscar el triunfo.

El sistema que más le gusta

En Ferrol, el Tenerife utilizó un sistema que no había empleado hasta ahora, con un mediapunta y un delantero y no con dos nueves. "Funcionó porque ganamos", resumió Cervera. En cualquier caso, admitió que se identifica más con esa fórmula que con la anterior. "Siempre hemos pensado que, realmente, ese es nuestro estilo, pero podemos utilizar los dos. Sabemos utilizar las dos maneras. Una es más rápida –la de Ferrol– y la otra es más posicional y más peligrosa si llegamos al área. Será según veamos los partidos", aclaró.

Alassan, el que mejor defiende

En el formato elegido para la décima jornada, Balde encajó por ser el "futbolista más rápido del equipo". Pero como los demás especialistas en esa misma función, tiene "lagunas en defensa". Cervera aclaró que los jugadores ofensivos realizan "muchos esfuerzos" y tienen el problema de que luego les "cuesta volver". "El que mejor lo hace es Alassan: sus números nos dicen que por su lado pasan muy pocas cosas", destacó el entrenador del Tenerife.