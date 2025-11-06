Juanjo Sánchez: «En mi posición me encantan Pedri, Bellingham, McAllister y Reijnders»

¿Qué balance hace de sus diez primeras jornadas con el CD Tenerife?

Las sensaciones son positivas. Vamos líderes, que es importante; y también lo es haber conseguido muchos puntos al principio de liga. Soy de los que piensa que al final todo va a estar mucho más complicado. Aparte de eso, lo bueno es que se ve a un Tenerife que compite. Y al que es difícil ganar.

¿Cree que diez partidos son un bagaje suficiente como para poder elucubrar cuáles serán los candidatos al ascenso?

La Primera RFEF es una categoría que va mucho de rachas y es pronto para sacar conclusiones definitivas. Nosotros vamos partido a partido y consiguiendo puntos para que, cuando lleguen las jornadas finales, tengas la mejor situación y ventaja posible.

Ha sido titular en todos los partidos, menos una vez. ¿Confiaba antes de venir en que tendría un rol tan protagonista con Álvaro Cervera?

Yo estoy muy contento. Al final, ya lo he dicho muchas veces, tanto en el club como en la ciudad me he sentido muy bien acogido. Eso es fundamental para que luego rendir en el campo. Estoy haciendo buen papel, aportando mi granito de arena y con la idea de seguir ayudando en lo que me pida el míster.

Y ahora que alude precisamente a esa satisfacción suya en relación a club y ciudad, ¿hasta qué punto cree que es importante para un futbolista estar feliz en el entorno que le rodea? O sea, adaptarse bien.

Yo aquí vivo solo, y al final creo que sí es un factor muy importante estar bien, a gusto. Cuando llegas a un sitio, es importante hacerte a la idiosincrasia del club y de la ciudad, también conocer lo que los aficionados quieren de sus jugadores. Creo que me he adaptado bien y pronto. En otros casos suele costar, pero yo estoy muy a gusto y es una sensación buena que tengo desde el principio. Estoy muy contento, y creo que se nota.

¿Le ha llamado la atención algo de la forma de ser de los tinerfeños? ¿Tal vez la pasión y la importancia que le dan a su club en su día a día?

Al final, vengo de un club donde el club también se vive de forma parecida. Se nota que toda la afición está muy ilusionada y con la ambición de que la institución vuelva donde merece. Nosotros eso lo captamos, y trabajamos para devolver la confianza que ellos nos dan.

¿Cómo recuerda su fichaje?¿Quién le llama?

Fueron Manu Guill y Hugo Duro. Había poco de lo que convencerme. Yo tenía ganas de dar un paso adelante en mi carrera y el Tenerife me parecía el club idóneo. Desde que he llegado estoy confirmando todo lo que supone el Tenerife para su gente. Es un sentimiento increíble, y a la vez digno de admirar.

¿Fueron fáciles las negociaciones o hubo mucha competencia por fichar a Juanjo Sánchez?

Fue todo muy tranquilo. Lo dejé todo en manos de mi agente y procuré no preocuparme ni estresarme demasiado. La realidad es que se decidió todo muy rápido y fue un verano tranquilo. Pero sí recuerdo que tenía muchas ganas de empezar; y pocas dudas de que todo iría bien.

Y una vez aterriza en el proyecto, ¿hay algo que le sorprenda?

La unión que tenemos entre todos, el buen rollo que hay. Entre nosotros nos apoyamos unos a otros; y al final competimos y hacemos entrenamientos de calidad, juegue quien juegue. Al final, la clave de los grandes proyectos es la solidez del grupo, que vayamos todos a una. Esa química y esa unidad la tenemos en el Tenerife.

Hablemos de Cervera. ¿Qué le pide?

El míster pide una cosa o pide otra en función del partido y del rival. Yo intento adaptarme a lo que él nos indique. Cada semana la exigencia o el trabajo es diferente, y ahí es importante tener capacidad de adaptación a cada entorno y a cada adversario. Soy de los que piensa que no todos los partidos requieren la misma función por parte del mediocentro.

Porque entiendo que no es lo mismo jugar en Ferrol que hacerlo ante el Mérida, o contra el Zamora. Como tampoco es igual jugar al lado de Aitor que hacerlo al lado de Fabricio. Ocomo el sábado, con Nacho por dentro.

No solo yo, al final todos tenemos que adaptarnos al compañero que tenemos al lado. Se trata de conseguir esa conexión y saber de antemano lo que va a hacer tu compañero, saber cuáles son sus virtudes, cuáles las tuyas, y juntarlas para que el equipo funcione.

¿Había estado antes en algún club donde hubiese tanta competición en su parcela del campo?

Es verdad que aquí hay competencia. También la había en Mérida. Lo importante es que el míster tenga variantes ahí y que, juegue quien juegue, el equipo funcione.

A la nómina de mediocentros se ha sumado ahora Ulloa. ¿Cómo ve el nivel de los canteranos? Y del resto de la plantilla, ¿alguien que le haya sorprendido?

Me ha llamado la atención el nivel de todos los canteranos. Hay muchos compañeros a los que no conocía y me han impresionado bastante. Como Nacho, o De Miguel. A Dani Fernández le veo mucho futuro. La realidad es que el nivel es muy alto en todas las posiciones.

¿Jugó siempre de mediocentro?

No. Los entrenadores me han visto siempre como un jugador un poco camaleónico, con capacidad de adaptación a didstintos roles. El año pasado jugaba de seis, en el Betis Deportivo de diez; también de ocho. Me gusta abarcar cada vez más registros para ser cada año mejor futbolista.

¿Y en quién se fija?

Mi ídolo es Iniesta, pero actualmente me gustan mucho McAllister del Liverpool y Reijnders del City. Y también Pedri y Bellingham, los dos me encantan. Por ahí va la cosa.

Intuyo entonces que le gusta mucho ver fútbol de todas las categorías.

En ese sentido soy bastante friki. También me tira mucho el equipo de mi pueblo, que es el Antoniano, y cada vez que puedo lo veo. Me centro en Primera RFEF porque es la categoría en la que estoy jugando, pero claro que veo también Primera, la Premier… Voy variando. Y veo también otros deportes, es algo que disfruto mucho.

Viene de una temporada en la que lució mucho, pero donde estuvo mucho tiempo parado por una lesión. ¿Fue ese el factor que ha retrasado su desembarco en categoría profesional?

Eso se lo dejo al resto de la gente para que opine o diga lo que considere. A mí no me gusta hablar mucho de mí mismo. En el Mérida me pasó lo mismo que aquí: que estuve muy a gusto desde el principio y entendí muy bien lo que era el club, lo que podía aportar en ese momento y cuál era el margen para crecer. De hecho, les tengo y les guardo mucho cariño y aprecio. Pero también entendí que era el momento para cambiar de equipo y cuando te llama el Tenerife, no hay mucho que dudar. Era el momento, creo, de apostar por un club de este calibre.

¿Y está siendo todo como se lo habían contado? ¿Percibe cuál es el grado de exigencia?

No hizo falta preguntar mucho para saber lo que es el Tenerife y lo que implica. En cuanto a la exigencia que hay, generalmente me gusta porque eso te hace mejor futbolista. Es un factor que hace estar a todos a un nivel alto.

Ha firmado por más de un año. ¿Eso es porque aspira a defender la blanquiazul el próximo año en Segunda?

Mi sueño es jugar en el fútbol profesional y creí que este sería el club idóneo para lograrlo. Ojalá se dé.

Juanjo, en el Mérida. / El Día

Por su propia experiencia y conocimiento de la categoría, ¿más duro y díficil este grupo que el del año pasado?

Son un poco distintos. Este año están con nosotros todos los clubes del norte, que viven el fútbol distinto que los del sur. Cada grupo tiene su complejidad y no creo que uno sea más difícil que otro; lo importante es saber gestionar cada partido y saber adaptarte a cada contexto. Rivales hay muchos y muy buenos; así nos lo está demostrando la competicion.

¿Es una asignatura pendiente poder celebrar un gol con el Tenerife?

Ojalá se dé pronto, pero tampoco me centro mucho en eso porque creo que mi función es otra; y lo que quiere el míster de mí es otra cosa: trabajo. Pero si llega, mejor. Aportar de la manera que sea siempre es importante.

Acabo con una curiosidad. Me gustaría preguntarle por la importancia de la preparación física en un jugador acostumbrado a hacer 11 y hasta 12 kilómetros en un partido. ¿Cómo se hace para estar siempre listo para firmar esos registros?

Para mí todo cuenta, todo influye. En mi posición es algo bastante importante. Cuido la nutrición, la preparación física y también la mental. Todo eso lo trabajo por fuera. Tengo un entrenador propio, un nutricionista, un psicólogo. Eso es importante porque el fútbol está avanzando hacia una dimensión en la que todo cuenta en el rendimiento que darás el fin de semana.

Hasta donde se pueda contar, ¿qué le aporta el psicológo y en qué le ayuda? ¿Por ejemplo para visibilizar situaciones antes de que ocurran?

No solo hablamos de fútbol, también de otros apartados de la vida y del bienestar mental. Es un tema que últimamente en el fútbol se está hablando mucho y es importante. En las sesiones tratamos tema fútbol, temas personales… Todo se puede trabajar.