El Tenerife, casi a la par que el del último ascenso.

Números de ascenso. El CD Tenerife de Álvaro Cervera presenta la mejor puntuación de los dos grupos de Primera RFEF, es el equipo más goleador de su competición y también el menos goleado. Supera con creces la cifra de triunfos a domicilio que logró el año pasado en Segunda (van cuatro, frente a la solitaria conquista de El Molinón del curso anterior) y empieza a marcar distancias con sus rivales directos en la pugna por el ascenso. El Racing Club de Ferrol, a priori el otro gran candidato, ya ve al representativo por el retrovisor: cinco puntos de diferencia y con el golaverage particular (0-2) y general (+12 los blanquiazules y +2 los verdiblancos) bien encarrilado a favor del Tenerife.

Por si valiera de referencia, el grupo de Álvaro Cervera casi calca las prestaciones que ofreció el año de su último ascenso, con el matiz de que entonces eran dos puntos más los que lucían en el casillero insular. A estas alturas de temporada, el Tenerife 2012/13 permanecía invicto, con siete triunfos y tres empates. Su ventaja con los perseguidores ya era notable: tres puntos sobre el Salamanca y cinco sobre el Avilés, aunque al final los grandes competidores fueron Oviedo y Leganés.

El principal avance entre aquel Tenerife y el actual está en el comportamiento a domicilio. El cuadro isleño es el único de su liga que ha profanado ya cuatro estadios: el Pedro Escartín ante el Guadalajara (0-2), Pasarón frente al Pontevedra (0-2), la Ciudad Deportiva de Valdebebas ante el Real Madrid Castilla (1-3) y, el pasado sábado, la siempre exigente A Malata en el duelo con el Racing de Ferrol (0-2). Todas las conquistas a domicilio, por cierto, han sido por más de un gol de diferencia.

Aunque hay analistas que no ven analogías entre la extinta Segunda B y la actual Primera RFEF, Cervera sí considera que el referente de la 2012/13 –cuando también dirigía al equipo– sirve para calibrar el momento actual. Por eso, no es descabellado fijarse como objetivo los 37 puntos al cierre de la primera vuelta de aquella campaña, ni tampoco los 73 que le dieron el título de campeón de grupo.

Para volar de los 22 puntos actuales a una cifra que le permita mantener distancias y confirmarse como campeón de invierno, los David, Enric, Aitor Sanz, Nacho Gil, Álvaro González y compañía deberán mantener su inercia como visitantes y no bajar el ritmo en los compromisos como locales. El calendario se presenta propicio, con dos partidos consecutivos en casa (ante Bilbao Athletic y Celta Fortuna), una salida a Gobela antes de la mudanza del Arenas de Getxo a su nuevo campo, y luego la visita del Arenteiro. Un noviembre ideal para alimentar el casillero y distanciar a los perseguidores.

De puertas adentro saben que noviembre es crucial para afrontar con garantías un diciembre más exigente. Antes de Navidades vuelve la Copa del Rey, con un cruce —seguro en el Heliodoro Rodríguez López— ante un Segunda o Primera; y luego la visita al Lugo, seguida del viaje al campo del Avilés Industrial, antes del parón. El último compromiso antes de las vacaciones será ante la SD Ponferradina, el equipo que privó del ascenso al Tenerife en su penúltima presencia en Segunda B (2011/12).

En el vestuario no hay euforia, pero sí optimismo y sensaciones renovadas tras reencontrar la senda del triunfo. «El míster nos pide ser decisivos en las dos áreas y lo estamos consiguiendo; para todos fue un desahogo la victoria en Ferrol. En esta competición es muy difícil ganar siempre y habrá malas rachas, pero esperemos acortarlas. ¿Y las buenas? Pues ojalá se parezcan a la de principios de temporada. Aquí, vamos todos a una», declaró Nacho Gil, uno de los baluartes del plantel y máximos goleadores del equipo.