Josep Calavera, ante una situación que ya superó

Dicen los entrenadores que se enfrentan al CD Tenerife cada semana que lo más sorprendente del representativo no son los futbolistas que juegan, sino el nivel de los que se quedan en el banquillo o incluso fuera de las convocatorias. En este último e indeseado rincón ha caído en las últimas semanas Josep Calavera Espinach, centrocampista llamado a un rol mucho más relevante cuando el club acometió su fichaje; y que ha visto incrustarse por delante de su nombre el de Ulloa (venido del filial) o Fabricio (discutido en verano) incluso en un contexto donde falta Javi Pérez (lesionado).

La situación actual y el momento de recuperación del equipo isleño –ha salido del bache con victorias ante Alcalá y Racing, en ambos casos sin Calavera siquiera en el banquillo– invita a pensar que el catalán vaya a tenerlo difícil para revertir la situación. Pero ya conoce el camino. A lo largo de su vasta trayectoria profesional, el ex de Deportivo y Castellón ya sorteó dfiicultades como éstas. Sin ir más lejos, el curso pasado también tuvo largas rachas de sentirse poco importante o jugar poco; y al final rubricó unos dígitos de los que sentirse más que orgulloso.

No parece que el suyo vaya a ser un caso donde, afectado por la suplencia, vaya a bajar los brazos o dejarse bien. Más bien al contrario. Fue el propio Cervera quien destacó la profesionalidad y la calidad de los entrenamientos de Cala en una de sus primeras entrevistas de la temporada. «Es impresionante», dijo del intachable proceder del futbolista en un momento donde no estaba jugando nada. Con nombres como los de Aitor Sanz o Juanjo Sánchez en nómina, era de prever que la titularidad estaría carísima para Calavera, que no ceja en su empeño por volver. De momento, ya sido titular dos veces y ha salido del banquillo cinco. Lo más amargo, verse fuera de la Copa –parecía que podía ser un presagio de que sí jugaría en Ferrol– y, a continuación, quedar apeado también de la lista para viajar a Galicia.

Lejos de rendirse, Calavera siempre ha presumido de estar integrado y feliz en la dinámica de su nuevo club. «Me gusta muchísimo la filosfía del grupo, aquí corre todo el mundo como el que más», apunta el catalán, quien asume que es más difícil acceder a la titularidad en una situación de bonanza clasificatoria.

«El equipo va como un tiro, está jugando muy bien y me está tocando aportar de otra manera: entrando los minutos que me dan y entrenando al máximo. Pero eso último es innegociable. No solo por el grupo, sino por mí mismo», explica el ex del Castellón, quien ya pasó por este trance y logró salir reforzado. «Hay que estar preparado siempre para dar tu mejor versión. Cuando me toque, podré plasmarla en la propia competición», asegura. A sus años, sabe de sobra cómo funciona este negocio: «Y tanto. Es totalmente entendible, es fútbol, solo pueden jugar once y se da la circunstancia de que solo podemos jugar once. Además, con una plantilla como la del Tenerife, el míster lo tiene dfícil para elegir. Hay que ser buen profesional y cuidarse al máximo. Situaciones como ésta te hacen mejorar», dice, dispuesto a sacar aprendizaje de la adversidad.