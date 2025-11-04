La historia del Bilbao Athletic: por qué se llama así, referentes, títulos y méritos del próximo rival del CD Tenerife

En 2006, el Bilbao Athletic recibía el anhelado permiso de la Real Federación Española de Fútbol para recuperar su denominación más conocida y dejar de llamarse como la mayoría de filiales, con la B por detrás del nombre del club matriz (Barça B, Real Sociedad B, Tenerife B…). No fue aquello una decisión anecdótica ni trivial. En realidad, la venia de la RFEF permitió honrar como se merecía la historia de un equipo dependiente con mucha historia (542 partidos y un subcampeonato en Segunda División) y un nombre original que tiene su porqué.

Esel Bilbao Athletic un club crucial en la historia del fútbol vasco. De hecho, cuando los ingleses trajeron el football, fueron dos los grupos de bilbaínos que se sumaron a la moda y fundaron sus equipos. Uno de ellos fue el legendario Athletic Club de Bilbao, fundado por los asiduos al gimnasio Zamacois y al café García; y el otro fue el Bilbao FC, organizado en torno a los deportistas que frecuentaban la zona de Las Arenas.

El Bilbao Athletic -el mismo nombre que el histórico club rojiblanco, pero con sus palabras clave invertidas- nace en 1938, durante la Guerra Civil, en un momento en que el Athletic Club estaba muy debilitado por la situación del país. Con la intención de salvaguardar la denominación de la sociedad y en un contexto donde se necesitaban garantías para los jugadores de prestigio que aún le quedaban al conjunto de San Mamés, motivaron la idea de inscribir a un Bilbao Athletic que, de algún modo, protegía a la idiosincrasia del club de un posible fracaso del Athletic y , a su vez, se evitaba que algún otro grupo usurpara el nombre del Bilbao. Con el Campeonato Nacional de Liga y la Copa oficialmente suspendidos por la Guerra, se creó un equipo que pudiese participar en la competición regional contra otros clubes de Vizcaya. Ya una vez cumplidos estos objetivos y finalizada la contienda, se le constituye oficialmente como filial bajo el nombre de Club Deportivo Bilbao.

Luego se dan un sinfín de vicisitudes, como la negativa de participar en la Tercera División 1943/44 y la cesión de sus jugadores a otro histórico, el Arenas de Getxo. Pero el caso es que ya en 1964 se recupera el proyecto con otra denominación (Club Atlético de Bilbao Amateur) y se fomenta su implicación en el fútbol vasco como equipo puente o intermedio para foguear a las más firmes promesas de una región siempre prolífica. Por aquel entonces, el campo de San Ignacio -en Deusto- se convirtió en la primera de muchas otras sedes que tuvo el Bilbao Athletic, que incluso ha llegado a jugar en San Mamés, ha firmado hitos como varios ascenso a Segunda y, lo más importante, ha sido el escaparate idóneo para un montón de jugadores que forman parte de la historia del fútbol nacional.

Nombres propios

De José Ramón Alexanco a Raka Alkorta. De Dani Aranzburia a Andoni Zubizarreta. De Luis de la Fuente (ahora seleccionador nacional) a Óscar de Marcos. Y así, un largo catálogo de nombres que jugaron más de 100 partidos con el filial rojiblanco: Laporte, Larrazabal, Andrinua, Patxi Salinas, Ander Murillo, Aitor Karanka, Txetxu Rojo, Fernando Llorente, Manu Sarabia y por supuesto, también los hermanos Williams.

No obstante, de todos los cachorros –que así se les llama porque se les supone en la etapa previa a ser leones en el Athletic– el que tiene una historia más singular es Julen Guerrero. Fueron los valores y el orgullo de pertenencia que cultivó en Lezama –otro nombre absolutamente ligado a la cultura athleticzale– los que le llevaron a rechazar al Madrid y al Barça para firmar una de las trayectorias más longevas en el club del que ahora es embajador.

Reconocidos por L'Equipe

Uno de los filiales más especiales del país –así lo considera la revista L’Equipe, que consideró «única en el mundo»su política de cantera– visita este sábado (17:30 horas)el Heliodoro Rodríguez López. Lo hace en horas bajas, pero con un arsenal de talento suficiente para pensar que alguno de los futbolistas que llegan en las próximas horas a la Isla jugarán a corto o medio plazo en la hierba de San Mamés. Y que, al menos hasta junio, podrán presumir de una plaza en Primera RFEF. Honor al alcance de muy pocos filiales de los que compiten en España.