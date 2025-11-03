El espejo de la décima jornada para el Tenerife: los equipos que subieron tras arranques similares

Desde que la Segunda División B se transformó en Primera RFEF a partir de la temporada 21/22, nueve equipos cubrieron el tramo de las diez jornadas iniciales con más de 21 puntos. Uno de ellos es el Tenerife, que completó esa etapa con 22 de 30 posibles, una producción que le permite ser líder del Grupo 1 con cuatro unidades de margen con el Celta Fortuna y el Castilla.

Los antecedentes muestran que adelantar tanto trabajo a estas alturas del curso no una es garantía de nada, aunque sí suele ser un anticipo de éxito, o de estar muy cerca de alcanzarlo. De los otros ocho conjuntos que acumularon 22 puntos o más en la décima fecha del calendario, tres ascendieron como campeones, dos cruzaron esa misma meta después de pasar por las eliminatorias, uno participó en el playoff pero tuvo que repetir en Primera RFEF y dos más terminaron por debajo de la quinto puesto. Un poco de todo.

Todos los casos

Con la categoría recién creada, en la campaña 21/22, el Villarreal B se escapó pronto en el Grupo 2 con un arranque casi perfecto:ocho victorias, un empate y una derrota para abrirse camino. Fue líder en la décima jornada con 25 puntos, seis más que su más cercano perseguidor. Pero no pudo mantener esa posición y se vio abocado a pelear el ascenso en el playoff como segundo clasificado. El equipo entrenado por Miguel Álvarez superó las dos rondas –a partido único y en una sede común– y ascendió.

En la temporada 22/23 apuntaron muy alto tres competidores del Grupo 1: Córdoba (23), Racing de Ferrol (23) y Linares (22). Un trío del que se fue separando la escuadra gallega hasta coronar la cima y dar el salto de categoría por la vía más rápida. Tanto el Córdoba como el Linares se desinflaron y ni si siquiera accedieron al playoff. Uno acabó noveno y el otro sexto.

Los ejemplos del curso 23/24 también se concentraron en tres equipos de un mismo grupo, el 2 en este caso: Castellón (25), Ibiza (23) y Málaga (23). Los de Castalia aguantaron el ritmo y se proclamaron campeones. En cambio, los baleares y los andaluces tuvieron que enfrentarse a la incertidumbre de las eliminatorias (4º y 3º). El Ibiza no pasó de unas semifinales en las que el Barcelona Atlético fue mejor: resultado global de 7-4.

El Málaga sufrió para dejar en el camino al Celta Fortuna y mucho más para resistir ante el Nástic en un cruce que empezó con 2-1 en La Rosaleda y terminó con un 2-2 en Tarragona. El tanto definitivo fue obra de Antoñito en el minuto 121.

Y queda una referencia más, la de la Cultural y Deportiva Leonesa, que fue el único equipo que rebasó la cota de los 21 puntos después de las diez primeras jornadas de la campaña pasada, la 24/25. Los del Reino de León se posicionaron enseguida. Se presentaron en la undécima fecha con 26 puntos, ocho más que la Real Sociedad B. Parecían ascendidos en octubre. Y sí cumplieron ese pronóstico, pero con más agobios de los previstos. De hecho, agarraron ese premio gracias al golaverage particular con la Ponferradina. Los de El Toralín fueron remontando poco a poco y se quedaron a las puertas de adelantar a sus vecinos. La foto finish fue de un empate a 65 puntos.

La temporada 2012/2013

La conexión más parecida y cercana del Tenerife con lo que está viviendo ahora, es la que se establece con la campaña 12/13, la última del representativo en Segunda B. El formato de competición no era exactamente igual al de ahora. Por ejemplo, el campeón no obtenía el premio del ascenso directo:se lo tenía que disputar con el líder de otro grupo –el Tenerife fue mejor que el Hospitalet y subió–. Pero también era el tercer nivel nacional y el equipo blanquiazul, entrenado por Cervera como en el presente, era el favorito. Tras las diez primeras fechas del calendario, aquel Tenerife llegó a los 24 puntos, tres más que el Salamanca. Había ganado siete partidos y empatado tres. Encajó la primera derrota en la decimocuarta jornada.

Dos tramos de cinco

Volviendo a la actualidad, resulta significativa la evolución del Grupo 1 de Primera RFEF si se analizan por separado las cinco jornadas iniciales y las cinco posteriores. En la etapa de apertura, el Tenerife fue líder con un pleno de 15 puntos, por delante del Celta B (10), Guadalajara (10), Racing (10) y Zamora (9). Pero si la tabla se elabora a partir de la sexta jornada, el que sobresale es el Castilla (15). A continuación, ocupando la zona de promoción, Mérida (10), Ponferradina (10), Real Avilés Industrial (10) y Barakaldo, con los mismos puntos que el Lugo (9). El Tenerife es undécimo –en esta fase empató en Cáceres y perdió con el Unionistas y el Barakaldo– con siete puntos, igual que el Racing.