El calendario del Tenerife se inclina hacia el Heliodoro Rodríguez López

El Tenerife ha avanzado por el calendario de Primera RFEF con más partidos jugados a domicilio que en casa. Son seis fuera y solo cuatro en campo propio. Este desequilibrio se compensará con el tramo que viene. Una etapa en la que el factor Heliodoro tendrá un especial protagonismo: tres de los cuatro próximos encuentros se celebrarán en el estadio –cuatro de cinco contando la Copa del Rey–.

La serie comenzará este sábado con la visita del Bilbao Athletic y continuará siete días más tarde con la presencia en el Rodríguez López de otro filial, el del Celta. Luego, tras pisar la hierba artificial de Gobela, la cancha del Arenas, los blanquiazules volverán a ser anfitriones, en este caso, del Arenteiro, para despedir noviembre. A esas alturas, los de Álvaro Cervera ya habrán disputado el mismo número de partidos en la Isla y en la Península, aún con seis paradas más dentro de la primera vuelta.

El Bilbao Athletic para empezar

El soporte casero en el undécimo mes del año llega en un momento en el que el Tenerife parece haber salido de su primer bache del curso. En el que entró con el empate en Cáceres y se mantuvo con las derrotas ante el Unionistas, en casa, y el Barakaldo. El posterior 0-2 en La Malata volvió a estabilizar el rumbo de los blanquiazules, que lo habían sumado todo en el Heliodoro –Mérida, Ourense y Zamora– hasta que el Unionistas hizo añicos todos los pronósticos con un inesperado 0-2. Pero lo normal, lo que se espera, es que esa sea la excepción. La demostración debería llegar en la undécima fecha. El obstáculo a superar, un Athletic B que ocupa el penúltimo puesto de la clasificación y que no ha ganado a domicilio. Lejos de Lezama solo ha podido rascar dos puntos, en los campos del Talavera y el Ourense. En definitiva, un encuentro de uno quinielístico.

Y sin tener que viajar, el Tenerife se enfrentará al Celta Fortuna, uno de los aspirantes a, como mínimo, jugarse el ascenso a Segunda en la promoción. Los celestes son los perseguidores más cercanos de la escuadra tinerfeña, con cuatro puntos menos, igual que el Castilla. Ganaron en Salamanca y en Mérida y empataron en Tajonar y Zamora. Su único tropiezo lejos de Vigo se produjo en Lugo (2-0).

Los partidos de Primera RFEF que quedan en la primera vuelta. / El Día

Para redondear noviembre, después de subir al avión para volar a Vizcaya y tratar de superar al Arenas, el Tenerife abrirá las puertas del Rodríguez López el último fin de semana del mes. Lo hará con el propósito de no dejarse sorprender por el Arenteiro. Será un duelo inédito antes de entrar en la cuenta atrás de la despedida del año con una doble salida liguera, a Lugo y Avilés, y un cierre en el Heliodoro con la Ponferradina. La primera vuelta quedará archivada en enero con las citas ante el Osasuna B y Talavera, fuera y dentro.

La Copa del Rey

Si se tiene en cuenta la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, a la que accedió el Tenerife tras vencer en El Val, el Heliodoro acogerá cuatro de los próximos cinco encuentros, los citados ante el Athletic B, Celta Fortuna y Arenteiro, y también el correspondiente al torneo del KO. Y es que los blanquiazules competirán como locales con total seguridad frente a un rival de Primera o Segunda, a partido único. El sorteo de los cruces se llevará a cabo el 11 de noviembre. De ahí también saldrán las fechas. Los duelos se repartirán entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.