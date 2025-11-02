Ulloa y la exagerada comparación con un histórico del CD Tenerife: "Eso son palabras mayores"

Semana perfecta para Alberto Terence Ulloa Gálvez (2003). Primero, la convocatoria para la Copa y la confirmación que se quedaría en el primer equipo; luego, sus buenos minutos en Alcalá y, por último y como broche final, la traca del zapatazo descomunal en Ferrol para anotar su primer gol con la indumentaria del CD Tenerife. «Ha venido para ser muy importante», presume Pier Luigi Cherubino, el gran valedor de su contratación por el representativo tras asistir el martes a su estreno oficial en El Val. Curiosamente, el mismo escenario donde Pier apuró sus últimos instantes de su carrera como futbolista.

Eufórico por la aparición en escena de su representado y también por su gol en A Malata, Cherubino no tiene dudas del alcance que tendrá para el club insular la llegada del hispano chileno. «Todos saben que es un jugador que será de los importantes y de los buenos», enuncia. «Va a tener su recorrido», sugiere sin dar más pistas y sin querer trazar unas expectativas altas que puedan resultar contraproducentes. «La realidad es que hizo la pretemporada con el primer equipo, gustó y mucho; estuvo muy bien, y eso le ayudó mucho para asentarse en el club y en la Isla», relata su agente.

«Luego bajó al filial, que es lo que se había hablado, y también ahí dio muestras de su calidad. Cuando me preguntan, yo digo que no me sorprende. Desde que lo vi, lo seguimos muy de cerca, con mucho cariño. Yya he contado que tenía su renovación muy avanzada con el Granada y entonces me llamaron todos: Rayco, Felipe, la dirección deportiva... Yo intenté orientarle hacia la posibilidad de fichar por el Tenerife y ser importante para el Tenerife», anota.

Cherubino revela que en aquel momento se produjo una conversación muy íntima con el jugador. «Le dije que yo había sido importante para este club y él aceptó el reto de serlo también. Por lo visto, Alberto se ha tomado al pie de la letra lo que comentamos aquel día», agrega el exjugador de Tenerife, Sporting y Real Betis, entre otros clubes.

Sus motivos y sus razonamientos

De paso, cuenta una anécdota que hasta la fecha no había trascendido. «El hombre que primero apostó en serio por Ulloa fue Lucas Alcaraz, que lo firmó para el Granada. Querían renovarle, pero optamos por esta mejor posibilidad de venir a la Isla y poder jugar en el primer equipo del Tenerife, como así ya está ocurrido. Lucas me decía que a él le recordaba a Fernando Redondo y yo le respondí que eso eran palabras mayores, pero el míster me dio sus motivos y sus razonamientos. Técnica y posicionalmente, es muy bueno», agrega Cherubino, quien disfrutó mucho el sábado viendo el aplomo y la madurez del centrocampista para jugar los compases decisivos del envite de Ferrol.

Tras haber sido protagonista de un ascenso como jugador (en Butarque), ahora Pier aspira a ver otro desde fuera, pero sin perder de vista ni un instante de esta temporada que considera «importantísima». Respecto a las dificultades que pasó el Tenerife, responde con naturalidad:«Es la categoría. Puedes ganar seis partidos, que no es lo normal;y también puedes estar dos o tres sin ganar, que tampoco es habitual. La unidad es la clave.Me gustó el discurso de Felipe en pretemporada. Va a ser una travesía difícil y tienes que olvidarte que eeres un club que ha estado en Europa y en muchos sitios. Tienes que ponerte el mono de trabajo, pero el Tenerife va a subir».