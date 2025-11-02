El club de los que juegan siempre

El club de los incombustibles –o imprescindibles, según se mire– se reduce conforme el tiempo avanza y la competición acelera. Desde ayer son solo cuatro los futbolistas que Álvaro Cervera ha alineado en todos los partidos de liga disputados por el representativo. Tal vez alguno hubiese repetido más veces si hubiese estado disponible (como Álvaro González ayer, que faltó por sanción) pero al final la regularidad es la suma de muchos factores. Uno de ellos, la capacidad o la suerte para capear los contratiempos.

Consumidas diez jornadas del campeonato, solo tres jugadores de campo han sido protagonistas en todas las alineaciones del míster: Nacho Gil, David Rodríguez y Enric Gallego. De la ecuación salió ayer Jesús de Miguel, descartado por decisión técnica pese a su condición de máximo anotador de la temporada. La apuesta inicial por los dos delanteros tenía fecha de caducidad y Cervera decidió que expirase en Ferrol, si bien luego Demi tuvo minutos en la segunda parte. Llegados a este punto, ya hay datos numéricos suficientes para inferir cuáles son los jugadores predilectos y más necesarios para el cuadro técnico; y cuales, en cambio, son prescindibles o le convencen. En la lista de los primeros tiene un lugar de privilegio el tercer capitán del representativo, el capitán David Rodríguez, que contabiliza sus partidos por titularidades. Definitivamente le sentó bien su cesión al Antequera, en la campaña que le valió para descubrir la categoría en la que hoy ya es jugador con galones. «Es de aquellos que, si me fuera a otro equipo, me lo llevaría conmigo», llegó a decir Cervera del lateral chicharrero, del que destaca su polivalencia –ayer jugó por la izquierda– pero especialmente su actitud: «Le pones donde sea, que no se va a quejar y te va a cumplir».

En la lista de los titularísimos también merece episodio especial Nacho Gil. Un futbolista que llegó en silencio y proveniente del fútbol griego, con lógicas dudas sobre su periodo de adaptación y sin vasto conocimiento de la competición a la que se iba a enfrentar. Casi nadie le habría incluido en ninguna lista de imprescindibles cuando empezó la temporada, pero por el camino se ha llevado por delante a otros jugadores con mayor pedigrí o renombre, caso de Cris Montes, que lleva un par de fechas sin ir convocado.

Los otros dos jugadores que salen a titularidad por jornada son el portero Dani Martín –sin dudas por parte de Cervera en la competencia con Gabri de Vuyst, al que le queda el consuelo de la Copa y el privilegio de entrenar con los mayores– y otro de los capitanes, Enric. Pero también llama la atención el caso especialísimo de Noel López. Ha jugado todos los partidos... y todos como suplente. n