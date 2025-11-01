Golpe de líder en La Malata: el Tenerife derrota al Racing de Ferrol

Ganar en un estadio como La Malata y hacerlo sin recibir goles es justo lo que necesitaba un Tenerife que había pasado de sumarlo todo en las seis jornadas iniciales a estancarse con un uno de nueve en las tres posteriores (0-2). Golpe de líder de un equipo que ya ha podido conocer a fondo cómo es la categoría de la que quiere escapar y que ha retomado su rumbo después de atravesar las primeras turbulencias. Continúa el viaje, ahora con el horizonte más despejado y con el mérito de haber reparado averías sobre la marcha. Porque el Tenerife venía de haber perdido consistencia en los encuentros con el Cacereño, Unionistas y Barakaldo –incluso antes–. Había dejado de ser superior en las áreas. Pero en Ferrol fue otra cosa. Sin ser una actuación redonda de principio a fin, hizo lo que debía para vencer. Fue sólido atrás y práctico arriba. Práctico y solvente. Generó lo suficiente en la primera parte para adelantarse con un Nacho diferencial y selló el triunfo en el 90’ con una volea de Alberto Ulloa justo cuando el rival se había vaciado, sin éxito, para tratar de evitar la derrota. En un momento de entrenador, Álvaro Cervera se decidió a tocar algunas teclas y, dado el desenlace, acertó. También salió ganador.

Novedades en la alineación

Había dicho técnico que iba a encargarse de buscar soluciones para intentar que el Tenerife volviera a ser tan fiable como en las primeras jornadas. Para que ganara duelos individuales y transformara la intensidad en algo productivo. Desde ese soporte, lo demás debía retornar solo: la solidez defensiva, la pegada... las victorias. Ya en la eliminatoria de Copa había probado algunas modificaciones. Pasó de un fallido sistema con dos carrileros al convencional 4-4-2, en ambos casos sin la pareja de nueves que había mantenido desde la fecha inicial. La cita copera sirvió como ensayo, pero con matices. Lo verdaderamente importante iba a ser la visita a La Malata, el pulso con uno de los rivales directos en la lucha por subir a Segunda, un compañero de descenso en la campaña anterior, un oponente situado a dos puntos de distancia. En Ferrol, el entrenador confirmó la transformación. Puede que un giro hacia la verdadera esencia de Cervera. El entrenador retocó todas las líneas. En la defensa, aparte de la esperada presencia de José León por el sancionado Álvaro González, puso a David Rodríguez en el lateral izquierdo, a pierna cambiada, y a César en su puesto natural, el costado derecho. En el medio, el compañero de Aitor Sanz fue Juanjo Sánchez, después de que el andaluz perdiera su sitio en Lasesarre –Calavera no fue convocado–. La verdadera revolución estuvo en el frente de ataque, con Dani Fernández y Balde en las bandas, Nacho Gil como enganche y Gallego en punta. O lo que es lo mismo, un formato más parecido al clásico de Cervera.

Esta versión del Tenerife empezó a carburar pasados los 10 minutos. Después de un tramo inicial en el que se dedicó a protegerse en un bloque medio y el Racing hizo un amago de llevar la iniciativa dominando el balón y tratando de hacer daño por las bandas, el equipo blanquiazul comenzó a progresar con la ejecución de la segunda parte de su plan, la recuperación de balones en el campo contrario para correr y finalizar. Desde esa manera de proceder, dio el primer aviso. Balde recibió la pelota en el área, recortó a Edgar Pujol y chutó a pocos metros de Miquel Parera, que supo tapar todos los huecos.

Un Tenerife creciente

Ese zarpazo tuvo un doble efecto. Soltó al Tenerife y encogió al Racing. Los blanquiazules debieron notar las dudas de los locales y apretaron el acelerador para aprovechar su momento emergente. Ahí, Nacho puso el toque de distinción abriendo su catálogo desde una posición más centrada y no como interior o extremo izquierdo. Para empezar, rompió líneas con un preciso pase filtrado a David para que el lateral cediera atrás sin encontrar un rematador –Dani pilló el balón demasiado lejos y tiró alto–, luego con un golpeo pegado al palo desde la frontal del área (18’) y más tarde con el 0-1. El cronómetro corría hacia la media hora cuando José León acortó procedimientos con centro de un área a otra. Leal despejó y la bola fue a parar a Gil, que recibió el premio a la insistencia. Su primer remate rebotó en Pujol y el segundo tocó en el palo y entró en la puerta (29’).

Más que suerte, que también la tuvo, fue una recompensa por una clara intención de ir a por el partido. No solo por parte de Nacho, sino por la de todo el equipo, un Tenerife que fue creciendo con argumentos de líder y que supo manejar la fase posterior hasta el intermedio apagando los brotes de reacción de un Racing que se tuvo que conformar con un remate de cabeza forzado de David Concha, sin problemas mayores para Dani.

La segunda parte

Y tras el intermedio, más de lo mismo. El técnico Pablo López –atento desde el palco por estar sancionado– introdujo los dos primeros cambios en la pausa. Y su equipo volvió al campo dispuesto a apretar, a tener el balón y encerrar a un Tenerife que tampoco se sintió incómodo así. Es más, Dani Martín solo tuvo que intervenir en un mano a mano con Álvaro Giménez (51’), que había recibido entre líneas en una posición dudosa –no se llegó a revisar la jugada–. El portero le ganó la partida.

Y poco más. O nada. Porque el Tenerife tuvo la habilidad de conseguir que no ocurriera nada relevante.El Racing tocaba y tocaba, intentaba ensanchar el campo con conexiones con los extremos, avanzaba metros... Y se quedaba en eso. Ni un remate a puerta. Por momentos daba la impresión de que los blanquiazules estaban jugando con fuego, pero la realidad era esa, que no sufría en exceso.

En cualquier caso, Cervera quiso recuperar la presencia de los suyos en el campo contrario y quitó a los extremos, Dani y Balde, para afilar la punta de velocidad con Noel y Alassan (60’). Tampoco así hubo trabajo para Parera.

El partido siguió jugándose en una única dirección, pero sin filo suficiente por parte de un Racing al que se le agotaba el tiempo y no encontraba la manera de erosionar la resistencia blanquiazul. En su particular manejo, el técnico visitante siguió moviendo piezas: De Miguel y Ulloa por Enric y Juanjo en el minuto 75. Y un poco más tarde, Zoilo por David. Juanjo y David habían sido amonestados.

El final perfecto

En un cierre ideal. Poco después de que César la quitara de la bota un remate a Giménez, Ulloa culminó su debut perfecto en Primera RFEF–ya se había estrenado en Copa–. Cazó un balón procedente de un saque de esquina ejecutado por Nacho Gil y batió a Parera con una volea ajustada al poste (90’).

Triunfo reparador para poner las cosas en su sitio. Si es que habían llegado a descolocarse. El margen con el segundo es de cuatro puntos. Próxima parada, el Athletic B en casa.