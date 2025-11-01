Álvaro Cervera destaca a uno de sus jugadores: "Ha estado sensacional"

«No es dar un golpe sobre la mesa, es encontrar tranquilidad y ganar a un rival importante, que juega muy bien y al que pocos equipos son capaces de llegarle con peligro». Con estas palabras dio Álvaro Cervera el valor que merece al triunfo cosechado por el Tenerife en uno de los campos más difíciles de la categoría. Hasta que llegó el representativo, el campo de A Malata permanecía invicto, de modo que el representativo se convierte en el primer capaz de profanarlo y, de paso, le mete cinco puntos de ventaja al Racing, rival directo.

«Son tres puntos más, y ahora toca seguir, creyendo en lo que hacemos y corrigiendo las cosas que no hemos hecho tan bien», indicó el jefe del banquillo blanquiazul, quien optó por introducir cambios en la alineación. El más llamativo dejó en el banquillo al goleador DeMiguel y dio la opción de estrenar titularidad a Balde Jr.

«Ha estado bien, tiene unas características que las ha utilizado sobre todo en la primera mitad;en la segunda hemos vivido lejos de la portería y le hemos visto más cansado», dijo del atacante proveniente de la Lazio. También destacó a César Álvarez, quien ocupó la banda derecha mientras David pasaba a la izquierda. En cuanto al cambio de sistema, justificó que era por el adversario.

«Sí era por el rival que teníamos enfrente, porque el Racing tiene una forma de jugar donde maneja mucho el balón. Buscaba neutralizar a una pieza suya [Tejera] en el centro del campo, y de eso se ha ocupado Nacho Gil, que ha estado sensacional», comentó el jefe de los blanquiazules.

«No desmerezco al contrario con estas palabras, pero a nosotros nos viene mucho mejor este tipo de rivales, en lugar de equipos más directos y físicos, como aquellos con los que veníamos de jugar en las últimas jornadas», fue otro de los mensajes de Cervera, que quedó satisfecho con la puesta en escena de los suyos y también del resultado. Ahora bien, quiere seguir mejorando. «No conseguimos hacer daño cuando tenemos ventaja en el marcador y disponemos de contragolpes para sentenciar. Y eso no es culpa de los jugadores, sino mía», aseveró.

Confía Cervera en que este triunfo convincente y de prestigio valga para quebrar la dinámica «derrotista» que se había instalado en el entorno. «Durante las últimas jornadas solo escuchábamos pesimismo, que no metíamos goles, que no ganábamos a nadie… Es positivo que cortemos esta racha», cerró.

«Sabemos donde estamos y la presión que tenemos, pero hay mucha gente que se alegra por la victoria y quiero dedicárselo a todos ellos», adujo en alusión directa a todos los aficionados desplazados para ver al Tenerife ganar. Es el cuarto triunfo a domicilio que se consigue este curso.

Sobre Ulloa

El partido de este sábado en Galicia trajo consigo el estreno liguero de Alberto Ulloa solo unos días después de haber debutado en la Copa del Rey. «Hacía tiempo que venía demostrando que estaba capacitado para jugar con nosotros, pero teníamos a muchos otros jugadores en su posición y además el B iba muy bien. Ahora, con la baja de Javi Pérez, se le ha dado la oportunidad y la ha aprovechado», dijo del segundo goleador de la tarde.