El serio aviso del CD Tenerife antes del partido crucial de Ferrol

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, ofreció antes del viaje a Ferrol una rueda de prensa repleta de contenido, respuestas y confidencias. Algunas de ellas permiten zanjar cualquier controversia respecto a su índice de satisfacción con Fran Sabina, del que dijo que «es un chaval espectacular»y no va a bajar al filial. También explicitó el míster que los rivales han perdido el respeto inicial que le tenían al proyecto del representativo y ahora le atacan más. De ahí que esté valorando seriamente hacer cambios en defensa con la idea de recuperar la contundencia perdida en los últimos partidos.

Respecto al Racing de Ferrol, comentó que es «un adversario de entidad, también recién descendido», y que la preparación de un partido así se asemeja mucho a la de cualquier envite del curso pasado. «No sé si al final van a estar arriba. Yo cuando jugué contra el Madrid Castilla estaba convencido de que ese equipo pelearía con los mejores; por las circunstancias, empezó mal, pero ahí está. Pero es verdad que Racing de Ferrol y nosotros somos recién descendidos y tenemos ciertas semejanzas, también en la intención de estar arriba en la clasificación», indicó.

¿Una final?

«No sé si es una final, pero sí un partido que nosotros tratamos y lo analizamos más como del año pasado, no de este. Cuando afrontamos los de esta temporada, táctica o técnicamente no hay mucho que tocar; suelen ser rivales que te hacen dos o tres cosas, pero las hacen con mucha insistencia y te complican la vida. Equipos como el Racing te hacen más cosas y hay que preparar bien todos los detalles», aseveró. Fue entonces cuando introdujo la posibilidad de hacer más cambios en defensa del ya obligado por la baja de Álvaro González.

«Es un pensamiento que está ahí, aunque suponga desnaturalizar a algún futbolista», dijo. Dio la impresión de que se estaba refiriendo a un cambio de posición para el canterano David, que ha sido titular en todos los partidos disputados hasta la fecha. Si pasara a la izquierda, el damnificado podría ser Ander Zoilo. En este sentido, subrayó que la clave para ganar en A Malata será «defender bien, porque solo así se les podrá luego hacer daño».

Además, Álvaro indicó que sí ha extraído conclusiones del estreno copero. «En un partido lo que haces es ver a los jugadores competir. Por lo que les veo en los entrenamientos, más o menos sé lo que puedo esperar de cada futbolista. Pero luego los pones a jugar y puedes sacar conclusiones en el contexto del equipo donde los metes», adujo a continuación.

Respecto al bajón del equipo, dio su parecer:«Yo tengo mi idea; antes, se nos respetaba, más. Los equipos contrarios pensaban mucho en defendernos y eso ha cambiado. Ahora, los rivales nos atacan y no estamos siendo contundentes, y no me refiero solo los defensas», completó.