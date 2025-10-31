A qué hora se juega y cómo ver gratis el partido decisivo del CD Tenerife ante el Racing de Ferrol con el liderato en juego

El CD Tenerife se juega este fin de semana el liderato del grupo 1 de la Primera Federación Versus E-Learning. El conjunto chicharrero atraviesa una complicada racha de resultados que lo ha colocado en esta situación tan delicada, algo impensable hace apenas un mes. El equipo dirigido por Álvaro Cervera visitará el estadio de A Malata para enfrentarse al Racing de Ferrol este sábado 1 de noviembre, en un encuentro que dará comienzo a las 17:30 hora canaria (18:30 hora peninsular).

Después de una contundente victoria por 0-4 frente a la RSD Alcalá en la Copa del Rey, el conjunto blanquiazul buscará recuperar la senda del triunfo en liga. El mes de octubre del CD Tenerife ha sido para olvidar, ya que no logra sumar tres puntos en liga desde el pasado 4 de octubre. Desde entonces, el equipo chicharrero acumula un empate y dos derrotas, resultados que han reducido su ventaja frente a los perseguidores que también luchan por conseguir la única plaza de ascenso directo del grupo.

La semana pasada, el CD Tenerife estuvo cerca de perder el liderato, pero la derrota del Racing de Ferrol, su rival en esta jornada, frente al Celta Fortuna permitió que la ventaja de dos puntos se mantuviera intacta. Este resultado también ha provocado que el equipo vigués entre de lleno en la pelea por esta posición privilegiada.

Duelo de dos equipos recién descendidos

El Racing de Ferrol también aspira al ascenso a la categoría de plata, tras haber descendido la pasada temporada, al igual que el CD Tenerife. 'Los diablos verdes' acumulan 17 puntos, y una victoria frente a los blanquiazules les permitiría arrebatarles el liderato. El estadio de A Malata será el escenario de una auténtica final por el primer puesto del grupo, mientras el Celta Fortuna observará con atención lo que ocurra sobre el césped de Ferrol.

Así puedes ver el partido Racing de Ferrol - CD Tenerife gratis

El partido entre Racing de Ferrol y CD Tenerife comenzará el sábado 1 de noviembre a las 17:30 hora canaria (18:30 hora peninsular) en el Estadio de A Malata. Los aficionados del CD Tenerife podrán disfrutar del encuentro de manera gratuita a través de La Tele Canaria, que junto a TVG, la televisión pública gallega, retransmitirán este emocionante duelo que promete tensión y mucha emoción.

RSD Alcalá-CD Tenerife, en imágenes /

Además, los canales habituales que retransmiten la Primera Federación Versus E-Learning también ofrecerán el partido. Tanto Movistar Plus+ como LALIGA+ y FootballClub emitirán en streaming este choque.

Recuerda que en ElDia.es puedes seguir toda la actualidad del CD Tenerife y las últimas noticias de su partido contra el Racing de Ferrol.