Cris Montes, anclado al ostracismo en el CD Tenerife: expectativas, claves, motivos...

Es uno de los grandes enigmas de la temporada y, a su vez, también uno de los retos pendientes para el cuadro técnico que lidera Álvaro Cervera. El casi nulo protagonismo de Cris Montes en las jornadas iniciales de la temporada se vio acentuado el pasado martes con su exclusión para ir a la Copa del Rey. No era la primera vez que esto ocurría, pero llamó la atención porque la ventana que abría esta competición parecía un escenario propicio para alimentar su evidente falta de minutos.

Cris llegó con la etiqueta de fichaje estelar en un mercado de muchos movimientos. Con casi una quincena de altas por parte del representativo, su incorporación propició un entusiasmo adicional porque se trataba de una repatriación -la única suscrita bajo la dirección deportiva de Manu Guill- y también porque era un jugador que ya había ofrecido índices notables de rendimiento tanto en la categoría donde ahora compite el Tenerife como también en Segunda.

Repatriado

Montes, nacido en Santa Cruz, venía del fútbol chileno. De ahí una de las interrogantes que suponía su contratación. De hecho, justamente un asunto de índole fiscal retrasó su incorporación a la pretemporada y puede que este factor haya sido crucial para explicar sus dificultades para adaptarse y rendir. Por si fuera poco, aunque puede que injustamente, es Cris quien sale más señalado de la peor derrota de la temporada (la sufrida en el Heliodoro contra Unionistas). Ese día estrenaba titularidad ante su público y las cosas no salieron como le habría gustado. No en vano, fue reemplazado al descanso en plena descomposición colectiva. A la semana siguiente, ya no fue convocado a Barakaldo.

En un contexto de mucha competencia para hallar sitio en la lista de elegidos -solo van 20 a cada desplazamiento-, Montes es de los que más veces se ha quedado fuera por decisión técnica. Mientras a Fran Sabina le ha tocado solo en una ocasión y a Fabricio en un par, la exclusión de Cris se repite con mayor frecuencia. Si ya sus esperanzas de volver a las alineaciones en liga parecía complicarse con su ausencia en Barakaldo, la decisión de Cervera para la Copa acabó por ponerle la cruz.

Motivación máxima

En verano, Cris arribó al proyecto con mucha ilusión y motivación, como así se desprende de sus primeras declaraciones. «La llamada del Tenerife fue muy especial. Nací aquí en la Isla, pero con siete u ocho años mis padres se mudan a Gijón. Desde entonces pasé por muchos clubes, desde el Langreo al Sporting, pasando por Chipre, Unionistas, Eldense... ahí me dio la oportunidad Manu y le estoy muy agradecido», relataba el protagonista de un fichaje cuyas altas expectatiavs no se están cumpliendo. La realidad es que tampoco venía de una experiencia feliz en Chile. «Fue mala, por decilro así. Ypor eso decidimos regresar a España y qué mejor que hacerlo volviendo a casa y al Tenerife», enunciaba Montes en su presentación. Sus dígitos están muy lejos de lo esperado. Ya no es que se le esté resistiendo el gol, que es uno de sus puntos fuertes;es que tampoco lo está teniendo fácil para ser titular, o para ir convocado. Ya van varias ocasiones e las que Cris, contra todo pronóstico, ha formado parte de la lista de descartes de Álvaro Cervera. Las primeras veces, tal vez por que no estuviera al tono de los demás; las más recientes, porque parece obvio que el míster prefiere a otros jugadores para las demarcaciones de ataque donde Montes puede desenvolverse.

Cris fue suplente en el estreno de Guadalajara, concatenó tres compromisos consecutivos sin lucir un solo minuto –además sin ir alistado para el desplazamiento de septiembre a Pontevedra–, tuvo minutos a cuentagotas en la visita al Real Madrid Castilla y luego sí, llegó su oportunidad. El caso es que sus 45’ ante el Cacereño tuvieron luego continuidad con dos titularidades, pero en ninguna brilló como le gustaría y del duelo contra Unionistas sale señalado. Las próximas horas serán cruciales para comprobar si consigue corregir el rumbo y recuperar la confianza perdida. Por lo pronto, vive anclado al ostracismo.