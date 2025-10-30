Álvaro Cervera rompe un récord histórico del CD Tenerife: el entrenador blanquiazul lo consiguió tras la victoria en la Copa Del Rey

Álvaro Cervera ha alcanzado uno de los hitos más importantes en la historia del CD Tenerife. El técnico blanquiazul se ha consagrado como el entrenador con más victorias al frente del banquillo del club. Tras el contundente triunfo por 0-4 frente a la RSD Alcalá en la Copa del Rey, el míster nacido en Guinea Ecuatorial sigue engrandeciendo su legado.

Álvaro Cervera en el último encuentro contra la RSD Alcalá / Agencia LOF

Con este logro, Álvaro Cervera no solo refuerza su posición como una figura clave en la historia reciente del CD Tenerife, sino que también se convierte en un referente para los aficionados del club. Su liderazgo ha sido fundamental para que el equipo esté en un proyecto con el que busca volver a Segunda División. Bajo su dirección, el equipo ha demostrado una notable solidez que les ha permitido superar a rivales de todo tipo sobe el césped. Con 56 victorias, el entrenador supera a José Luis Oltra como el técnico con más triunfos.

¿Quién es Álvaro Cercera?

Nacido el 20 de septiembre de 1965 en Santa Isabel, Guinea Ecuatorial, Álvaro Cervera es un exfutbolista y entrenador con una extensa trayectoria en el fútbol español. Como jugador, se posicionaba como extremo izquierdo y defendió los colores de clubes destacados como el Valencia CF, el Racing de Santander, el RCD Mallorca y el Hércules de Alicante. En 2001 puso fin a su carrera y colgó las botas como futbolista en el Ontinyent CF. A partir de ahí decidió formarse como entrenador.

Su debut como técnico se produjo en la temporada 2002-2003 al frente del Catarroja CF. Desde entonces, Cervera fue ascendiendo progresivamente hasta llegar a la élite del fútbol español. A lo largo de su carrera, ha dirigido equipos como el Cádiz CF, el Real Oviedo, el Recreativo de Huelva y, por supuesto, el CD Tenerife.

Aquí puedes consultar su trayectoria completa:

Álvaro Cervera ha dirigido alrededor de 600 partidos en toda su carrera en los que ha sumado más de 300 victorias.

Esta es la trayectoria de Álvaro Cervera en el CD Tenerife

El actual entrenador del CD Tenerife ha dirigido al club en dos etapas. En total, Álvaro Cervera ha dirigido al club chicharrero en dos etapas, sumando 144 encuentros en los que ha conseguido 56 victorias. El técnico llegó por primera vez en abril de 2012, en una situación complicada, con el club en Segunda B. Apenas un año después, logró el ascenso a Segunda División, devolviendo la ilusión a la afición tras una de las etapas más duras de la historia reciente del club.

Esta primera etapa se extendió hasta febrero de 2015, cuando fue destituido. Posteriormente, en diciembre de 2024, Cervera regresó al banquillo blanquiazul para iniciar una segunda etapa en la que se pretendía conseguir una casi imposible salvación en Segunda División. Esto no pudo ser, pero el míster siguió al frente del conjunto blanquiazul para crear un proyecto sólido en Primera Federación.

Ahora, esta temporada, el entrenador del CD Tenerife pelea por conseguir el ascenso a Segund División. Su equipo ocupa la primera posición del grupo 1 de Primera Federación.

Así se consiguió el récord de victorias del CD Tenerife

El récord llegó con una goleada contra la RSD Alcalá en Copa del Rey. Este logro se estaba resistiendo desde el 4 de octubre, cuando Cervera consiguió su último triunfo contra el Zamora CF En Primera Federación. Con el 0-4 cosechado en Alcalá, Cervera supera a José Luis Oltra, entrenador que mantenía el récord con 55 victorias tras sus dos etapas en el banquillo blanquiazul (2007-2009 y 2018-2019). El técnico está también a tan solo 17 encuentros de superar a Oltra en número total de encuentros oficiales al frente del equipo.

Si todo sigue su curso y los resultados acompañan, Álvaro Cervera podría alcanzar un nuevo hito histórico con el CD Tenerife esta temporada. De mantener el nivel de juego y los resultados, se convertiría en el entrenador con más partidos dirigidos y más victorias en la historia del club.

Este nuevo récord supondría que las cosas le han ido bien a Álvaro Cervera y al CD Tenerife.