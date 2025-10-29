El CD Tenerife hace caja en la Copa del Rey: este es el dinero que se lleva por pasar de ronda y ganar a la RSD Alcalá

El CD Tenerife cumplió con las expectativas y arrasó a la RSD Alcalá por 0-4 en la primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026. El conjunto dirigido por Álvaro Cervera volvió al camino del triunfo cuatro partidos después, firmando una actuación sólida justo cuando el equipo más lo necesitaba. Esta no fue solo una victoria, ya que el club blanquiazul también se asegura una inyección económica superior a los 30.000 euros, una cantidad que ayudará a cubrir los gastos del desplazamiento y reforzar las cuentas de la entidad.

Una victoria copera que servirá para revertir la situación en liga

El encuentro en tierras madrileñas sirvió para recuperar sensaciones y confianza, además de sellar el pase a la siguiente fase del torneo copero. Con este resultado, el CD Tenerife toma aire y afronta con optimismo su próximo compromiso de Primera Federación ante el Racing de Ferrol. El duelo en A Malata se presenta como la primera gran final de la temporada para los blanquiazules, que buscan mantener el liderato y recuperar la solidez mostrada en el inicio de curso.

Tras disfrutar de una cómoda ventaja en la clasificación, el empate ante el CP Cacereño y las derrotas frente al Unionistas de Salamanca y el Barakaldo, han reducido la distancia con sus perseguidores a solo dos puntos.

El enfrentamiento frente al conjunto gallego será mucho más que un partido, porque el primer puesto está en juego. Tanto ferrolanos como tinerfeños llegan con el mismo objetivo, dar un golpe sobre la mesa y consolidarse como uno de los grandes favoritos al ascenso.

La semana ha empezado con 37.000 euros más en las cuentas del CD Tenerife

El contundente triunfo en Alcalá de Henares ha representado un importante impulso económico para el club blanquiazul. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ingresa 33 millones de euros por derechos televisivos. Esta es una de las principales fuentes de ingresos que la RFEF usa para repartir entre todos los participantes del torneo y los equipos que van avanzando rondas. Del total, solo el 10% va destinado a clubes no profesionales. Estos conjuntos solo se reparten algo más de 3 millones de euros.

Los ingresos de esta competición se reparten de manera desigual, porque de los 33 millones de euros, 29.7 millones de euros se asignan a los clubes de fútbol profesional:

26.73 millones se dirigen a los equipos de Primera División.

2.97 millones a los de Segunda División.

Los 3.3 millones restantes están destinados a los equipos de fútbol amateur. A esta cifra se le deben añadir otros ingresos como patrocinios, ayudas de la federación y el más importante de todos, la venta de entradas y los beneficios generados en los días de partido. En muchos casos, los clubes locales pueden llegar a obtener más de 200.000 euros por encuentro, lo que representa un impulso significativo para sus presupuestos anuales.

Pese a esta desigualdad, el triunfo por 0-4 contra la RSD Alcalá ha hecho que el CD Tenerife ingrese 42.500 euros por participar y avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. La RFEF ajusta estas cifras según la categoría del equipo y si actúan como locales o visitantes. Los clubes que logran la victoria jugando en casa reciben 32.500 euros.

Los goles de Fran Sabina, Maikel Mesa, Dani Fernández y Nacho Gil harán que en la segunda ronda, los blanquiazules ingresen más dinero. El CD Tenerife obtendrá mayores ingresos si su próximo partido de Copa del Rey es retransmitido por alguna de las televisiones oficiales de la competición y, además, si logra ganar y avanzar de fase.