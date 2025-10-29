«Hemos sido superiores en efectividad, no en el juego»

Igual de exigente que en sus últimas comparecencias, Álvaro Cervera no quiso dejarse llevar por la goleada (0-4) ni por el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey. El entrenador del Tenerife, después del triunfo ante el Alcalá, dejó en sala de prensa un análisis con matices: «Ha sido un partido igualado, sobre todo en la primera parte. Lo han decidido los goles», resumió en su primera valoración.

El técnico blanquiazul reconoció que su primer planteamiento no funcionó. «Tenía un plan inicial y no salió bien», admitió. «Habíamos preparado otro sistema porque era la primera vez que jugábamos así, con tres centrales. Luego pasamos a defensa de cuatro, Dani pasó a la banda y estuvimos más tranquilos. Pero en el campo no hemos sido superiores en ningún momento. La diferencia ha estado en la efectividad», insistió.

El propio Cervera explicó los motivos de su apuesta por el 5-3-2 inicial, la novedad en su libreto: «Llevábamos tres partidos sin marcar, apenas manejábamos el balón y quería tener superioridad, aunque fuera atrás, para poder manejarlo un poco y no dividirlo enseguida». Sin embargo, el plan no resultó: «Perdíamos los duelos, y por eso cambiamos el sistema».

El técnico reconoció que el gol de Sabina antes del descanso fue determinante, aunque se negó a interpretar que su equipo hubiera sido superior en lo futbolístico. «El gol abre la lata, sí, pero no creo que hayamos sido mejores ni en la primera ni en la segunda parte. Hemos llegado más a portería contraria, pero ellos nos han encontrado muchas lagunas», señaló.

Sobre el delantero tinerfeño, autor del 0-1, volvió a ser exigente: «Me alegro mucho por Fran Sabina, porque tiene algo que es el gol. Cuando tiene una oportunidad, la aprovecha. Pero en el fútbol hay que hacer muchas cosas más. Yo hablo mucho con él: si quiere ser un buen futbolista, debe aportar más en el campo, no solo empujarla, que eso lo hace muy bien».

Cuestionado por su preferencia para la próxima ronda copera, Cervera fue pragmático: «Lo que le interese al club. Nosotros no vamos a ganar la Copa. Si al club le viene bien seguir pasando rondas por taquilla, perfecto. A quien nos toque intentaremos ganarle».

El técnico también se refirió al ambiente que se ha generado tras las dos derrotas consecutivas en liga. «Todo viene de las seis victorias seguidas», analizó. «Llevamos 19 puntos, el líder del Grupo 2 lleva 17, pero cuando ganas seis seguidas y luego empatas y pierdes dos a la gente le choca y se ha alarmado. A mí también me extrañó, pero en el fútbol todo se analiza de forma distinta. Yo escucho, pero sé que no somos los mejores por ser el Tenerife. Hay equipos con menos nombre que trabajan mucho las victorias», concluyó. n