Fran Sabina, Maikel Mesa y Dani Fernández igualan un registro que llevaba 18 años 'dormido'

El triunfo del Tenerife del pasado martes en El Val, ante el Alcalá, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey (0-4), tuvo el sello de tres jugadores tinerfeños que fueron dando forma a la goleada a golpe de pegada. Fran Sabina se encargó de abrir la cuenta, Maikel Mesa la amplió y Dani Fernández se ocupó de acomodar una clasificación coronada por el valenciano Nacho Gil con la cuarta diana, de penalti. Este repertorio sirvió para recordar que no es nada frecuente que un encuentro de competición del equipo blanquiazul reúna a tres anotadores de la casa. De hecho, es algo que no ocurría desde el 16 de junio de 2007. Tuvieron que pasar 18 años y cuatro meses y medio.

Ese precedente coincidió con la última jornada de Liga de Segunda División de la temporada 2006/07. El Tenerife había resuelto con más o menos solvencia el único objetivo que le había quedado, el de la permanencia, pero lo hizo con un giro inesperado. A falta de dos jornadas para el cierre del curso quedó desvinculado del club el técnico Juan Martínez, Casuco. Fue una ruptura de mutuo acuerdo, explicó en ese momento el Tenerife, que tenía a Alfonso Serrano en la dirección deportiva y a Miguel Concepción en la presidencia. Para completar el calendario, los rectores de la entidad optaron por cubrir la vacante con un profesional interino, Antonio Hernández, Toño, que de esa manera pudo añadir un función más a su variada relación laboral con el Tenerife:futbolista, delegado, auxiliar... Por dos semanas ejerció de entrenador principal, y lo hizo dejando alto el listón, con un par de triunfos, un 1-0 al Salamanca en el Heliodoro Rodríguez López –tanto de Ayoze García, ahora vicepresidente del club– y un 1-4 al Real Murcia en La Condomina. La victoria de final de campaña fue posible gracias a un póquer goleador canario. Empezó el grancanario Pablo Sicilia y siguieron su camino los tinerfeños Julio Hormiga, Cristo Marrero y Ángel Rodríguez. En ese encuentro, Toño sacó de inicio un equipo formado por Raúl Navas, Bertrán, Castiñeiras, Sicilia, Héctor Sánchez, Manolo Martínez, Ricardo, Suso, Hormiga, Ayoze García y Cristo Marrero. Participaron como suplentes Manuel Blanco, Ángel Rodríguez y Sergio Torres. Aquel Tenerife, que había empezado la Liga con Bernd Krauss, terminó séptimo en la clasificación. Fue la temporada previa a la llegada al representativo de José Luis Oltra.

Dani Fernández, en El Val. / LOF

Dos sin tres

Aquella tarde en Murcia, Hormiga, Cristo Marrero y Ángel consiguieron algo que no se volvió a repetir hasta la reciente eliminatoria de Copa en Alcalá.

Dobletes sí ha habido, y más de uno. El más cercano, el que protagonizaron Maikel y Aarón Martín en Liga el 9 de marzo de este año, con Álvaro Cervera al frente del equipo y el Huesca como visitante del Rodríguez López (2-0). En ese mismo ejercicio, David Rodríguez y Aarón hicieron todo lo posible para que el Tenerife sumara ante el Zaragoza en casa, pero la escuadra aragonesa se llevó los puntos de laIsla (3-2). En el curso anterior, la sociedad la formaron Ángel y Teto Martín en el Pepico Amat.

Y navegando unos años más atrás, sale la referencia de los aciertos de Suso Santana y Jorge Padilla en un 4-2 al Albacete bajo la supervisión de Baraja en 2020.

Hasta llegar al triplete en La Condomina, la lista de dobletes tinerfeños –de autores distintos– se completa con Jorge Sáenz y Suso en un 2-0 al Nástic y Jorge y Nano en un 1-3 al Rayo Majadahonda en la 18/19; Suso y Nano Mesa en un 6-3 en Los Pajaritos y en un 3-1 al Llagostera en la 15/16; Ricardo y Ayoze Pérez en el derbi de 2013 (3-0), y Suso y Ayoze en el 3-0 al Mirandés y Edgar y Ayoze en el 5-0 a la Ponferradina de esa misma temporada, la 13/14; Ayoze García y Ángel Rodríguez en un 3-3 en Valladolid de la temporada 09/10, en Primera División; Ricardo e Iriome en un 3-1 al Xerez en la 07/08; y Ayoze e Iriome en el 3-1 a Las Palmas de marzo de 2007.

Maikel y Dani Fernández

Maikel Mesa, tras marcar en Alcalá. / LOF

La de Mesa en El Val fue la segunda diana de esta temporada. Se había estrenado en Primera RFEF empaquetando el 3-0 al Ourense con un acierto en el lanzamiento de un penalti. En total, el lagunero suma seis tantos como blanquiazul, cuatro del curso pasado en Liga y los dos del presente ejercicio.

Dani, que cumplirá la mayoría de edad el 26 de enero, también había vivido antes la experiencia de batir al portero rival durante un encuentro del primer equipo. Salió del cascarón en el 2-0 al Cartagena de la Segunda División 24/25 y repitió en la jornada inaugural del presente ejercicio. El suyo en Guadalajara fue el primer gol del Tenerife en la campaña 2025/2026.

El primero de Sabina

Para Fran Sabina, lo de Alcalá sí fue la puesta en marcha del contador. Ya había dado señales de su instinto goleador en la pretemporada, pero no fue hasta el duelo copero cuando pudo trasladar su pegada a una competición oficial. Tampoco había tenido muchas oportunidades. En Primera RFEF, apenas tres ratitos, poco más de 20 minutos repartidos en tres encuentros, siempre como reserva en los partidos ante el Mérida, Cacereño y Unionistas de Salamanca. Fran había debutado con los mayores en octubre de 2024, por decisión de Pepe Mel, en la dura derrota en la casa del Granada, Los Cármenes.

Los consejos de Cervera

Tras el 0-4 en Alcalá, Cervera aseguró estar «alegre» por el estreno goleador de Sabina, pero aprovechó para apuntar que el canterano no debe conformarse con eso. El entrenador confesó que suele hablar «mucho con él» y le aconseja que «si quiere ser un buen futbolista, tiene que hacer muchas más cosas en el campo, no solo empujarla».

El atacante, que ya había captado el mensaje, prefirió quedarse con la parte feliz de la noche. «Nunca me creí capaz de poder estar aquí, pero he tenido esa suerte y, con trabajo, lo puedo disfrutar», comentó Sabina, feliz por haber podido aprovechar la «oportunidad que siempre» quiso tener.