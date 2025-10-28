Sustos y miedo en el CD Tenerife: el estadio Heliodoro Rodríguez López se transforma en una casa del terror por Halloween

Este no es el titular de la crónica del partido de esta jornada del CD Tenerife, al menos por ahora. El equipo dirigido por Álvaro Cervera atraviesa una racha terrorífica en Primera Federación, que ha convertido su inicio de temporada en una auténtica pesadilla deportiva. El conjunto blanquiazul tiene este sábado un duelo clave contra el Racing de Ferrol, donde se juega el liderato. Los tinerfeños esperan que el partido no acabe como una película de miedo, típica Halloween. Por ello, confiemos en que el único miedo que tengan los aficionados esta semana sea durante el Heliodoro Tour especial, diseñado especialmente para esta festividad.

El estadio del conjunto blanquiazul se prepara para unas jornadas de auténtico terror con su Heliodoro Tour especial Halloween. Este plan original para celebrar Halloween permitirá que los aficionados puedan disfrutar por primera vez en estas fechas de la casa de su equipo.

Tras el éxito de una campaña similar en verano, cuando cientos de aficionados disfrutaron Tour, el club blanquiazul ha decidido abrir de nuevo las puertas del Heliodoro Rodríguez López, aunque esta vez con temática de Halloween.

Así será el Heliodoro Tour de Halloween

Los pasillos del recinto han sido decorados para crear un recorrido especial ambientado en la noche más terrorífica del año. El Heliodoro Rodríguez López se transformará en un escenario misterioso donde la historia, el deporte y las leyendas irán de la mano. Durante una hora y media, los asistentes podrán recorrer los rincones más emblemáticos del estadio, desde los vestuarios hasta el túnel de salida al césped, guiados por un narrador caracterizado que combinará las anécdotas del club con una enigmática historia de Halloween.

Itinerario especial del Heliodoro Tour de Halloween / CD Tenerife

El tour comenzará en la puerta 0 del estadio, que se convertirá en la entrada a una auténtica casa del terror futbolística. Desde allí, los visitantes accederán al palco presidencial y a la tribuna, donde podrán disfrutar de una vista privilegiada del terreno de juego y sentirse por unos minutos como uno de los directivos del club. Después, el recorrido continuará hacia el vestuario, el lugar donde los jugadores viven los momentos previos a cada partido. Allí, los asistentes podrán participar en una actividad especial, "el juego de la momia", diseñada exclusivamente para esta experiencia.

Desde los vestuarios, el grupo pasará por el túnel de salida al campo, para finalmente pisar el césped y sentarse en los banquillos, donde podrán ponerse en la piel de Álvaro Cervera gracias a unas gafas inmersivas 360º que recrean la experiencia de un entrenador en pleno partido. El recorrido continuará por la sala de prensa, donde los aficionados tendrán que responder las preguntas más comprometidas de los periodistas, y terminará con una visita a la emblemática puerta de Herradura.

Antes de despedirse, los participantes podrán pasar por la tienda oficial del club, donde disfrutarán de un detalle dulce antes de poder conseguir un recuerdo exclusivo de esta noche tan especial.

Precios y horarios del Heliodoro Tour de Halloween

Según informa el CD Tenerife, la experiencia incluirá dinámicas grupales y juegos temáticos, pensados para todas las edades, que convertirán el recorrido en un plan familiar ideal para disfrutar entre amigos o en pareja.

Las sesiones del Heliodoro Tour Halloween se celebrarán los días 29, 30 y 31 de octubre, con entradas ya disponibles a través de Bstadium.es con los siguientes precios:

Menores (0 - 4 años): Gratis

Gratis Infantil Abonado (5-14 años): 8 euros

8 euros Infantil No Abonado (5-14 años): 10 euros

10 euros Adulto Abonado: 13 euros

13 euros Adulto No Abonado: 16 euros

La actividad está dirigida a todos los públicos, con horarios adaptados y grupos reducidos para disfrutar la experiencia con total comodidad.