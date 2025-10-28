Luto por Ochotorena en la familia blanquiazul

El tinefeñismo recibió ayer la triste noticia del fallecimiento de José Manuel Ochotorena Santacruz a los 64 años. El portero guipuzcoano formó parte de la primera plantilla blanquiazul en las temporadas 92/93 y 93/94, en la etapa inicial de la década dorada del club y ambas con Jorge Valdano como entrenador. Debutó el 22 de octubre de 1992 en una eliminatoria de Copa en Aranjuez y cerró su trayectoria en el representativo, con minutos de competición, en un duelo de Primera División en La Romareda, el 20 de noviembre de 1993 (6-2).

En total pudo participar en 17 partidos con el Tenerife, doce de Liga, tres de la Copa del Rey y dos de la Copa de la UEFA , contra el Olympiacos en el Heliodoro y en el estadio Georgios Karaiskakis.

Fichado en la etapa comandada por el presidente Javier Pérez y el director deportivo Santiago Llorente –se unió al equipo el mismo verano que César Gómez, Ezequiel Castillo, Del Solar, Latorre y Alexis Trujillo–, Ochotorena llegó a la Isla con la experiencia adquirida en el Real Madrid y, principalmente, en el Valencia, con el que conquistó el trofeo Zamora en la temporada 1988/89. Una vez en el plantel blanquiazul, se encontró con la competencia de Agustín Rodríguez Santiago y Manolo López, los otros especialistas en el puesto.

Sus inicios tuvieron lugar en San Sebastián (Guizpúzcoa), en los campeonatos playeros. El 1 de agosto de 1976 ingresó en el Real Madrid después de trasladarse con su familia a la capital. Jugó de portero en los juveniles y en 1979 defendió la meta del Castilla, con el que se proclamó campeón de Segunda División en la 83/84 con la generación de la Quinta del Buitre.

En julio de 1984 fue presentado como tercer arquero del primer equipo del Real Madrid, por detrás de Miguel Ángel y de Agustín.

A la sombra de Miguel Ángel, no dispuso de muchas oportunidades, salvo la temporada 1985/86, en la que Luis Molowny le alineó en 23 partidos. En su última temporada en el Madrid, la 87/88, jugó 90 minutos. Durante ese etapa el equipo consiguió tres Ligas, una Supercopa y la Copa de la UEFA.

En junio de 1988 fichó por el Valencia, donde se convirtió en titular fijo y en piedra angular del equipo que logró el subcampeonato de Liga en la temporada 89/90.

Sus actuaciones aquella temporada le llevaron a la selección. En abril de 1989 fue convocado por primera vez por Luis Suárez. El 20 de septiembre jugó su único partido internacional, un amistoso contra Polonia, en La Coruña.

En abril de 1991 perdió la titularidad en el Valencia y no la recuperó en su última temporada en el club levantino, la 91/92. Fichó por el Tenerife, donde jugó hasta la temporada 93/94, cuando pasó a defender la portería del Logroñés.

En el club riojano fue titular hasta que a mediados de febrero de 1995 se lesionó la rodilla. La temporada concluyó con el descenso del Logroñés a Segunda División, pero Ochotorena fichó por el Racing de Santander y permaneció en la máxima categoría.

En el verano de 1997 volvió al Logroñés como entrenador de porteros y desde entonces se consagró a esta tarea, primero en el Valencia y en el Liverpool, en ambos casos junto al técnico Rafa Benítez, y luego en la selección española, donde llegó junto al entrenador Iñaki Sáez en junio de 2003.