Clasificación en Copa del Tenerife con marca de la casa

El Tenerife sacó adelante de la mejor manera su estreno en la Copa del Rey 25/26 (0-4). Venció con autoridad a un equipo de Segunda RFEF, el Alcorcón, a base de pegada, cortó la racha de tres partidos sin ganar, aunque haya sido en otra competición, y cargó energías y confianza con vistas al duelo del sábado en La Malata ante el tercer clasificado de Primera RFEF, un Racing de Ferrol que está a dos puntos de distancia. Fue una noche con protagonismo para tres goleadores de la casa, Fran Sabina, Maikel Mesa y Dani Fernández –Nacho hizo el cuarto de penalti en el 85’–. Una Copa con pinta de estorbo se transformó en una ayuda.

Una sistema diferente para empezar

Antes de que el balón empezara a rodar sobre el césped de El Val, el foco de interés estuvo en la alineación, un once muy diferente al habitual, tal como había avisado Álvaro Cervera, eso sí, sin dar nombres, solo el del portero Gabri de Vuyst, que tuvo la oportunidad de debutar en un partido de competición del Tenerife. Fue una apuesta distinta por los nombres, pero también por el dibujo, porque el esquema de los blanquiazules se pareció a un novedoso 5-3-2, con David, Álvaro –será baja en Ferrol– y José León como centrales, César y Dani Fernández ejerciendo de carrileros, Juanjo, Fabricio y Maikel en el medio, y Noel López y Fran Sabina en el frente de ataque. Solo repitieron dos de los titulares en Barakaldo, David y Álvaro.

Cambio de dibujo

La teoría llevada a la práctica no tuvo, de entrada, un resultado fluido, ya fuera por mérito de un entusiasta Alcalá, en su papel por poder eliminar a un adversario de superior categoría, o por la falta de claridad de un Tenerife al que le costaba manejar la posesión y conectar con los atacantes. Daba la sensación de que se estaba enfrentando un equipo hecho y rodado, el de Ángel Manuel Vivar Dorado, con otro en construcción. Desde ese punto de arranque, el Alcalá no tuvo problemas para estirarse con frecuencia, insistiendo por el costado defendido por César. Una llegada tras otra que no obligó a Gabri a intervenir. Pero las sensaciones eran inquietantes. Lo percibió enseguida Álvaro Cervera, que rectificó y repartió a sus jugadores en un sistema más madurado, un 4-4-2 con César, Álvaro, León y David atrás, Juanjo y Fabricio en el centro, Dani y Noel en las bandas, y Maikel por detrás de Fran Sabina.

Casualidad o no, el Tenerife se sintió más suelto con este formato, a partir del minuto 25, y lo demostró con una primera aproximación peligrosa al área local, protagonizada por Dani, ahora como extremo y no como carrilero.

Al fin, la eliminatoria empezó a disputarse en dos direcciones. El pulso se igualó con indicios de que el Tenerife había encontrado herramientas para ir creciendo. El campo se 'ensanchó' para los blanquiazules con dos jugadores con mayor presencia en bandas. Solo faltaba dar el paso de suministrar a Fran Sabina y también a un Maikel más participativo. Pero el cronómetro corría sin tiros a puerta.

En cambio, el Alcalá se las arreglaba para probar suerte con algún remate que otro, de manera aislada pero llevando la iniciativa en esa faceta. Gabri respondía con solvencia en cada intento local.

El gol de Sabina

Y cuando parecía que el partido iba a llegar al intermedio tal cual, sin grandes sobresaltos, sin dueño y con todo por destapar, emergió Fran Sabina para batir a Isma con un preciso toque de cabeza en globo (0-1, m. 42). En su primera intervención, el delantero supo extraer el máximo rendimiento a un envenenado pase lateral de Dani. Cien por cien de efectividad en la fase ofensiva de los blanquiazules.

Algo debe tener Fran. Ya había dado señales en la pretemporada de que su relación con el gol es muy estrecha. Pero en Primera RFEF, solo 17 minutos distribuidos en tres actuaciones. Por lo que se ve, a Sabina le sobran los motivos.

El tanto del canterano fue uno de esos que hacen un daño doble, que se meten en la cabeza de los jugadores del equipo contrario, que creen haberlo hecho bien y se van al intermedio perdiendo. Al revés que para un Tenerife reforzado con vistas al segundo acto.

La pausa sirvió de algo y el Alcalá regresó al campo reactivado, dispuesto a pelear su pase a la segunda ronda de la Copa. De hecho, retomó el camino con un punto más de intensidad que el Tenerife. Para marcar el territorio, un par de zarpazos rojiblancos que avisaron a los de Cervera de que la eliminatoria aún no estaba resuelta. Agua.

Festival en el segundo tiempo

Y es que unos ponían las intenciones y otros, la pegada. Ese elemento diferencial que tanto impulsó al Tenerife en el inicio de la temporada, regresó en la Copa para terminar de desbloquear el pase. Los blanquiazules no necesitaron mucho para ampliar su renta. En el 56’ ,Maikel sacó a relucir su habilidad como llegador para firmar el 0-2. Incursión de Noel a trompicones por el costado izquierdo, pase al punto de penalti y golpeo del lagunero, con la ayuda del central, que desvió la trayectoria y la alejó del guardameta. Segundo remate visitante, segundo tanto. Más no podía pedir en una etapa del curso algo inestable por las dudas que habían generado los tres últimos desenlaces ligueros, el empate en Cáceres y las derrotas ante el Unionistas y el Barakaldo.

Doblete tinerfeño, uno de Sabina y otro de Maikel, dos jugadores que, en pleno auge tinerfeño tras el 0-2, consolidaron su alianza con una combinación que estuvo cerca de acabar con el balón en la red. El chut de Mesa no cogió camino.

Estaba mereciendo sumarse a la fiesta otro jugador de la casa, el más joven de todos. Y lo hizo para liquidar la clasificación. Dani Fernández elevó la diversión isleña con un remate cruzado que dejó en nada la estirada de Isma (0-3, 65’).

Así, poco a poco, madurando el partido, sabiendo leer lo que convenía, rectificando y golpeando cuando hacía falta con una contundencia difícil de contrarrestar, el Tenerife consiguió que le sobrara casi media hora en El Val e hizo de lo que se esperaba que hiciera, imponerse a un rival de un nivel menor.

Con todo dicho, hubo margen para que Alberto Ulloa debutara con el primer equipo. Y también para que cayera el cuarto. Nacho Gil provocó un penalti y él mismo se encargó de lanzarlo (0-4, 85’) Noche redonda en El Val y mirada a lo que más interesa, La Malata.