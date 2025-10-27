El Tenerife y la Copa, una oportunidad para recuperar el hábito de ganar

La Copa del Rey le llega al Tenerife en una situación inesperada (El Val, martes 28 de octubre, 19:30). Con unas dudas que no se vieron venir cuando emprendió su camino en Primera RFEF con seis triunfos seguidos. Luego vino el empate en Cáceres, la desconcertante derrota en casa ante el Unionistas y el 2-0 en Lasesarre que confirmó el cambio de dinámica del equipo.

La prioridad está ahora en recuperar el rumbo en lo que más interesa, la búsqueda del ascenso a Segunda, y esa preferencia desvía la mirada a la cita de este sábado en La Malata contra un rival directo, el Racing de Ferrol. Pero antes tocará cumplir con la Copa, pasar por El Val y, a partido único, tratar de sellar el pase para la segunda eliminatoria frente a un rival del grupo quinto de Segunda RFEF, el mismo en el que está el filial blanquiazul –se midieron el fin de semana pasado con triunfo para el conjunto madrileño por 1-0–.

Gabri de Vuyst y diez más

Cervera, que nunca ha superado una ronda copera como técnico del Tenerife, adelantó que cambiará casi por completo una alineación que ha variado poco en Liga. Solo confirmó que Gabri de Vuyst será titular. El portero majorero, que es el único de la plantilla profesional sin minutos, debutará en un encuentro oficial. El suplente será Sergio Aragoneses, ya que Dani Martín pidió quedarse en la Isla para recuperarse de unas molestias. A partir de ahí se espera que César juegue de inicio por primera vez en este curso y que Álvaro sea uno de los centrales –el otro, José León–. El cántabro, que estaba tocado, descansará el sábado por tener que cumplir una jornada de suspensión por la acumulación de tarjetas amarillas. Quedaría por despejar la duda del lateral zurdo: David a pierna cambiada o Zoilo –Marc Mateu continúa de baja–

En otras líneas, la Copa también parece propicia para que entren en acción otros blanquiazules con poco protagonismo. Como Fabricio, uno de los centrocampistas con menos desgaste –Javi Pérez se lo pierde por lesión–. O con un perfil más ofensivo, Maikel, los extremos o interiores Balde, Jeremy y Dani... Y para el frente de ataque, Noel y Fran Sabina parten como alternativas a una pareja de nueves que, como concepto, ha ido perdiendo fuerza y que aparentemente tiende a la disolución.

Aragoneses y Ulloa, del filial

El entrenador prefirió no rellenar la lista –no fue publicada– con jugadores del filial. Solo citó a Aragoneses y a Alberto Ulloa, un centrocampista fichado el pasado verano para el Tenerife B y que realizó una parte de la pretemporada con el primer equipo.

Enfrente, con el entusiasmo de ser protagonista de una de las sorpresas de la Copa por poder dejar en el camino a un rival de superior categoría, el Alcalá, un equipo que está preparado por el exfutbolista blanquiazul Ángel Manuel Vivar Dorado, el artífice del regreso del club de El Val a Segunda RFEFdespués de doce temporadas seguidas en Tercera. En Liga es octavo con tres triunfos, dos empates y un par de derrotas, y con seis goles a favor y los mismos en contra.