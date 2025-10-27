Cuándo juega mañana el CD Tenerife contra el RSD Alcalá y cómo seguir la primera jornada de Copa del Rey

El CD Tenerife tiene una gran oportunidad de revertir su racha negativa frente a la RSD Alcalá, un conjunto de la Segunda Federación. La Copa del Rey se presenta como el escenario ideal para que el equipo blanquiazul recupere la senda de la victoria y retome el nivel de juego que lo llevó a un inicio brillante en la Primera Federación. El encuentro, correspondiente a la primera ronda de la competición, dará comienzo a las 19:30 en el estadio municipal 'El Val'.

Nadie sabe qué le ocurre al CD Tenerife, pero no levanta cabeza. El equipo dirigido por Álvaro Cervera lleva tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria. El empate contra el CP Cacereño y las derrotas frente a Unionistas de Salamanca y Barakaldo han puesto la puntilla a un mes de octubre horrible para los chicharreros.

La Copa del Rey puede ser el renacer del CD Tenerife

Ahora, esta primera ronda de la Copa del Rey se presenta como una oportunidad para cambiar la dinámica y recuperar la confianza perdida. Los jugadores y Álvaro Cervera saben que este partido no solo es importante para avanzar en la competición, sino también para demostrar que pueden superar las adversidades y volver a ser el equipo competitivo que ilusionó a su afición al inicio de la temporada.

Aunque los blanquiazules no han perdido el primer puesto de su grupo de Primera Federación, esa posición privilegiada sí está en juego, y su distancia con sus perseguidores se ha reducido a dos puntos.

La RSD Alcalá ya conoce al CD Tenerife

La Real Sociedad Deportiva Alcalá milita en una categoría inferior al CD Tenerife, pero pese a esto, el equipo madrileño no será un rival fácil. El sorteo y el calendario han querido que el conjunto de Alcalá de Henares se enfrentara el pasado sábado 25 de octubre al filial chicharrero, a quien derrotó por 1-0 en un choque con mucha tensión que acabó con tres expulsados para el equipo de la Comunidad de Madrid. Además, en la jornada anterior se midió contra Las Palmas Atlético, encuentro en el que cayó por 2-0.

Los madrileños ocupan la octava posición del grupo 5 de Segunda Federación y han ganado dos de sus últimos cinco encuentros. Ahora, en la Copa del Rey, la RSD Alcalá buscará dar la sorpresa ante un CD Tenerife que llega en horas bajas.

Dónde ver el partido RSD Alcalá - CD Tenerife

Muchos partidos de la primera ronda de Copa del Rey no serán retransmitidos por televisión, por lo que los aficionados del CD Tenerife tendrán que ingeniárselas para ver el encuentro contra la RSD Alcalá. Los seguidores chicharreros tendrán que escuchar el encuentro en directo por la Radio Canaria o por alguna de las emisoras nacionales que harán programas especiales para cubrir la primera ronda de la Copa: RNE, SER o COPE.

