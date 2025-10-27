Cervera se reúne con los dirigentes del Tenerife y tranquiliza a los futbolistas

Dicen que cuando surge un problema o algo no funciona como debería, conviene asumirlo. Es lo que ha hecho Álvaro Cervera. Ya se lo que le ha transmitido a sus jugadores. También lo ha debatido con los dirigente del club. Y es que, como afirma el técnico, ganar seis partidos seguidos no fue "normal", pero tampoco lo es que el equipo haya sumado un punto de los últimos nueve y, lo que es incluso más preocupante, haya dado señales de haber perdido el rumbo. A medio camino entre la derrota en Barakaldo y el debut en la Copa del Rey, el entrenador compartió sus sensaciones en rueda de prensa.

El mensaje a la plantilla

Entre otras cosas, sintetizó el mensaje trasladado a los futbolistas tras el regreso a casa después del partido en Lasesarre. "Les he dicho que seguimos siendo líderes; que lo que está pasando ahora no es bueno, porque el equipo no está rindiendo y los rivales nos están superando; que hay que diferenciar bien que no fue normal estar seis jornadas seguidas ganando y tampoco lo que ha pasado después ;y que hay que encontrar un término medio desde la tranquilidad y ver en qué nos estamos equivocando para buscar soluciones", repasó con el convencimiento de que no van a sacar "ninguna conclusión desde la desesperación". En esa charla, pidió que el Tenerife vuelva a ser un equipo "fiable".

La reunión con los dirigentes

Cervera reveló que también mantuvo una reunión con los dirigentes del club para analizar lo que está pasando en el césped. Sin entrar en detalles, contó que participó en un "cambio de impresiones" y que no todas fueron compartidas. "Hay cosas en las que coincidimos y otras en las que no, como siempre en el fútbol", dijo.

El entrenador aclaró que es el "primero" en asumir que el Tenerife "no está bien", y recordó que "las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas". Desde ese punto autocrítico, admitió que debe "cambiar cosas", aunque eso tampoco vaya a ser una garantía de éxito. "Pero hay que buscar soluciones y ver por qué no estamos bien", insistió.

En ese contexto, ¿la Copa viene mal ahora? Cervera no ocultó que esta competición recibe al Tenerife en una "época" en la que no tiene "las certezas de antes". Por un lado podría servir para recuperar el "ánimo" con un triunfo. Por otro, es casi un estorbo en una semana en la que convendría poder preparar mejor la visita al Racing de Ferrol, el segundo de Primera RFEF.

Prioridad para los del primer equipo

Para la cita copera, Álvaro solo tirará del filial para subir a Sergio Aragoneses y a Alberto Ulloa. Aunque es partidario de brindar oportunidades a los canteranos, el alto número de jugadores que hay en la primera plantilla hace que prefiera dar preferencia a los profesionales. "Tenemos 26 jugadores de campo y me parecería una falta de respeto no repartir minutos entre ellos, aunque lo hagan en otras posiciones. Estoy encantado de que vengan chicos del B, pero tengo una obligación con los del primer equipo y hay muchos que han jugado poco. Algo hemos hecho mal o hay que arreglar", finalizó.