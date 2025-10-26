Del casi pleno de David Rodríguez a los 20 de Maikel Mesa: así ha repartido los minutos Cervera en las primeras nueve jornadas

Con Mahamadou Balde se cerró el círculo en Barakalado. A la novena jornada fue la vencida. Con la entrada del barcelonés al partido en Lasesarre, Álvaro Cervera dio minutos al último futbolista de campo que seguía inédito en el representativo en este inicio de temporada. Recién llegado este verano, Balde jugó por tanto sus primeros minutos con la camiseta del CD Tenerife.

Hasta ahora, en consecuencia, 23 han sido los futbolistas de campo que han disfrutado de minutos con la elástica blanquiazul. El 24 es el portero Dani Martín, que ha disputado el pleno de 810 minutos posibles en los nueve duelos ligueros del representativo, y el 25 el segundo portero, un Gabri de Vuyst que apunta a titular en el duelo copero de este martes frente al Alcalá.

Reparto de minutos de la plantilla del CD Tenerife en las primeras nueve jornadas. / El Día

23 más Dani Martín

Repasado el reparto de minutos que han propiciado las decisiones de Cervera, es muy evidente para empezar que el técnico ha apostado firmemente por un once fijo en el comienzo de temporada. Ahora que parecen avecinarse cambios tras el colapso en Barakaldo (2-0) y que el técnico reconoció necesario «buscar soluciones» y confirmó que «la línea entre titulares y suplentes no está tan clara» vistos los resultados recientes, es el momento perfecto para repasar la lista de favoritos del técnico. Los once salen de carrerilla: Dani Martín, David Rodríguez, Anthony Landázuri, Álvaro González, Ander Zoilo; Alassan, Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Nacho Gil; Enric Gallego y Jesús de Miguel.

Incluso entre los más elegidos por el técnico sobresalen algunos nombres en particular. Seis futbolistas han sido titulares en todos los partidos disputados hasta la fecha. Son Dani, David, Álvaro, Nacho Gil, Gallego y De Miguel. Juanjo, por ejemplo, había iniciado todos los duelos hasta esta última jornada, mientras que Aitor Sanz no participó frente al Zamora por unas molestias de última hora y Landázuri no viajó para medirse al Castilla por su inminente paternidad.

David, de principio a fin

Sacando de la ecuación a Dani –la particularidad de la posición de portero hace que cualquier comparación con un jugador de campo sea injusta– solo hay un futbolista que ha jugado casi todos los minutos de todos los partidos (810). El canterano David Rodríguez, ese al que Cervera definió hace no mucho como «un reloj» porque cumple siempre y en numerosas posiciones y del que dijo la semana pasada que, igual que César Álvarez, apunta a estar una década en el club. David solo se perdió los últimos segundos del duelo frente al Mérida, cuando fue sustituido en el cescuento. A rebufo del zaguero, con una participación altísima aunque no absoluta, vienen tres futbolistas que han superado los 700 minutos: Álvaro (738), Nacho Gil (756) y De Miguel (771). Muy cerca, aunque no pasan el corte, se quedan los 698 de Landázuri.

Con más de 600, además del ecuatoriano, aparecen Zoilo (675), Aitor Sanz (638) y Gallego (629). Por contra, en el selecto grupo de titulares, Juanjo Sánchez se queda en 592 y Alassan en 436.

Una diferencia enorme

Si bien los 436 minutos de Alassan pueden resultar hasta pocos al lado de los 810 de David (la diferencia entre el titular habitual que más juega y el que menos es de casi el doble), la comparación que verdaderamente destaca es la que hay entre titulares y suplentes. Solo uno de los asiduos al banquillo supera los 200 minutos y siete de ellos se quedan por debajo de 100. Con los 73 que jugó en Barakaldo por delante de Juanjo, Calavera supera la barrera de los 200 y se queda en 221. Lo curioso es que ha participado en siete partidos a una media de 30 minutos por encuentro. Por detrás de él llegan Cris Montes (189), José León (184 que pronto serán más porque apunta al once en Ferrol en sustitución del sancionado por acumulación de amarillas Álvaro González), Javi Pérez (126), Noel López (185) y Fabricio (103).

El caso de Noel es, seguramente, el más extraño de todos. El de Silleda, Pontevedra, es uno de los pocos jugadores que ha participado en todos los partidos de Liga. Desde Guadalajara hasta Barakaldo pasando por Mérida, Pontevedra, Ourense, Madrid, Zamora, Cáceres y Unionistas. Sin embargo, Noel ni siquiera alcanza los 200 minutos en Liga. Su media es de 20 por choque. Se trata, lógicamente del único futbolista del elenco insular que ha jugado siempre, pero nunca saliendo en el once. Siempre desde el banquillo y siempre del segundo tiempo. Alassan el que menos ha jugado entre los favoritos del técnico, no viajó a Guadalajara por lesión y a Cáceres por decisión técnica y fue suplente contra el Unionistas y, sin embargo, dobla en minutos a López.

La lista de los menos habituales, alguno casi olvidado, la forman Marc Mateu (apenas los 90 de la visita a Guadalajara porque cayó lesionado la siguiente semana y todavía no se ha recuperado pese a que, teóricamente, solo sufría un esguince leve en el tobillo), Dani Fernández (96’), César Álvarez (82), Balde (33’), Maikel Mesa (20), Fran Sabina (17’) y Jeremy Jorge (14’).

Maikel Mesa celebra el tanto que anotó de penalti frente al Ourense. / Andrés Gutiérrez

Maikel Mesa, entre los que menos juegan

Entre el indeseado club de los olvidados destaca el caso de Maikel Mesa. El lagunero es el futbolista con la ficha más alta de la plantilla y su trayectoria reciente, en Segunda División, le avala como un llegador sobresaliente. De hecho, esta temporada ya ha celebrado una diana (de penalti contra el Ourense) pese a su escaso protagonismo. Pero Cervera no lo ve. Ni la temporada pasada, jugando con un punta cuando eligió siempre a Diarra por delante de él, ni en esta cuando juega con dos delanteros. Ni lo considera un 9 ni un centrocampista. Es más, cuando ha jugado con un tercer hombre en el centro del campo, como contra Unionistas, el técnico prefirió a Fabricio por delante de Mesa.

Balde, aunque el último en sumarse, quizá no esté tan lejos de aumentar su cuota de protagonismo. En Barakaldo demostró que tiene talento y capacidad y la mala racha de juego y resultados obliga ahora al entrenador a mover al equipo. Del barcelonés con pasado en la Lazio vino a decir el preparador hace poco que necesitaba mejorar su compromiso con el colectivo porque tiene «unas condiciones terribles». Ahora, con el MVP (elegido por la afición) tras la debacle en Lasesarre, puede que sea su momento para irrumpir con fuerza.