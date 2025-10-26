El CD Tenerife mantiene el liderato, pero la zona alta se comprime

No pierde el liderato, pero la zona alta se comprime. El CD Tenerife seguirá siendo líder del Grupo 1 de Primera Federación durante al menos una jornada más. Con un margen de distancia de solo dos puntos sobre el Racing Ferrol, la derrota del representativo en Barakaldo dejó abierta la posibilidad de que el cuadro gallego arrebatase el liderato al los insulares en caso de vencer en su partido.

Sin embargo, el Ferrol cedió en su visita al Celta Fortuna por 2-1 en un partido que los de Pablo López comenzaron ganando por 0-1 justo a la vuelta de vestuarios, pero que acabaron perdiendo pese a jugar con un jugador más desde el minuto 66. Pascu adelantó a los visitantes en el 49’ en un duelo entre gallegos que se disputó en Balaídos –no en Barreiro, habitual casa del filial celeste– y que igualó Pablo Gavián solo seis minutos después (57’) y nueve antes de ser expulsado tras ver una discutida segunda amarilla (66’).

Con un jugador más, el Ferrol se fue a por el partido, pero fue Álvaro Marín quien anotó de cabeza el 2-1 definitivo y los pupilos de Fredi Álvarez resistieron hasta el final para celebrar una victoria sufrida.

Si bien el resultado permite al Tenerife mantener el primer puesto del grupo, el trato tiene letra pequeña. El Celta B iguala ahora a su rival vecino con 17 puntos (por 19 del Tenerife), aunque se sitúa por delante por diferencia de goles.

Así, pasa a haber solo dos puntos de diferencia entre el primero y el tercero. Menos de un partido en una clasificación que se aprieta por arriba. De un pulso entre dos a la irrupción del filial celeste. Con todo, y duelo copero al margen, el Tenerife tendrá que defender el primer puesto el próximo sábado en La Malata (17:30). Pero no solo del propio Racing, sino también de un Celta Fortuna que media hora antes visita al Osauna B.