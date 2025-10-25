Fran Sabina, del césped a la grada en una semana

Del césped a la grada. La curiosa situación de Fran Sabina. Descartado por decisión técnica en la derrota de ayer viernes frente al Barakaldo –no figura en el parte médico–, Sabina venía de contar con minutos en dos jornadas consecutivas por primera vez en la temporada.

El ariete de 22 años, que en pretemporada anotó dos goles y protagonizó un tercero –el del derbi frente a Las Palmas en Los Cuartos, en el que un gran remate suyo se estrelló en el palo y acabó colándose en la red tras rebotar en Pejiño–, debutó este curso en la segunda jornada, cuando saltó al campo en el tiempo de descuento con el resultado de 3-0 a favor del Tenerife. Apenas pudo contactar con la pelota.

Fran, que se había quedado en blanco pese a brillar en el tiempo de preparación –solo De Miguel hizo más goles que él y un recién llegado Noel López le adelantó en la rotación en tierras alcarreñas–, no volvió a disponer de minutos hasta la jornada 7, cinco partidos después. Fue en el maltrecho césped del Príncipe Felipe. Ya muy perjudicado, de hecho, porque el delantero centro saltó al campo en el 84’ en sustitución de Juanjo Sánchez.

Los minutos contra el Cacereño parecieron ser el principio de algo cuando, el pasado fin de semana, Cervera apostó por el goleador como último cambio en el duelo frente al Unionistas de Salamanca. Con el 0-1 a favor de los salmantinos en el marcador, el técnico retiró del campo a Nacho Gil para tratar de encontrar la igualada a través del olfato de Sabina. Dos minutos después, en el 81’, Olmedo se inventó un chut al primer palo para hacer el 0-2 y encaminar el asalto del Unionistas al Rodríguez López.

Pese a la amarga derrota, Fran Sabina encontró el consuelo de haber vuelto a ser una de las cinco alternativas de Cervera durante el partido. Dos hechos quizá no tan aislados que bien podrían ser considerados una tendencia. No solo no fue así, sino que, todo lo contrario, Sabina se cayó de la lista en Barakaldo, su primera ausencia en una convocatoria.

Su caso resulta curioso. Cuenta con ficha del segundo equipo y podría alternar el primer equipo con el filial, pero Álvaro Cervera no es partidario y el club, por ahora, no ha aconsejado que el futbolista baje con Mazinho para gozar en Segunda Federación de los minutos que no está encontrando en Primera RFEF.

Cervera dijo de él, todavía en pretemporada, que se trataba de un chico «con mucho gol» y de un perfil distinto al del resto de delanteros (Gallego, De Miguel e incluso Noel). El entrenador destacó de Sabina que, incluso en los entrenamientos, siempre cazaba los rechaces y las segundas jugadas en el área.

Semanas más tarde, y justo antes de la visita al Cacereño, cuando el canterano solo sumaba dos minutos (los del descuento ante el Mérida) en seis partidos, el preparador afirmó que seguía siendo partidario de que el futbolista permaneciera en el primer equipo y reconoció que «en condiciones normales», el ariete «debería haber jugado más». «Quizá ha sido por una cuestión mía, por miedo», se excusó el técnico tinerfeñista.