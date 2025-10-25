Álvaro Cervera, tras la derrota frente al Barakaldo: "En la segunda parte nos han sacado del campo; la manera de perder es fea"

Menos enfadado que después de la derrota frente a Unionistas una semana atrás, pero esta vez más preocupado. En su gesto y en sus palabras. Álvaro Cervera lamentó la flojísima segunda mitad en Barakaldo que le costó la derrota al CD Tenerife. Unos segundos 45 minutos en los que el equipo vasco «sacó del campo» al tinerfeño.

«La primera parte ha sido igualada, pero sin ser nosotros superiores en ningún momento. Ellos no han dominado, aunque han estado más asentados», comenzó el técnico en su análisis. «En la segunda parte nos han sacado del campo: con juego, en los balones divididos y en todo. Han sido mejores. Hay que aprender, sacar conclusiones y pensar que este no es el camino. Ha sido en todo. Nos han ganado en velocidad, en rebotes, en centros, en balones divididos... en todo. La manera de perder de hoy es fea», lamentó el técnico antes de apostillar que el equipo visitante en Lasesarre no había superado «en nada» al local. «No sé por qué ha pasado, aunque lo imagino. No hemos ganado duelos y no hemos jugado de cara. En la primera parte nuestros dos delanteros han estado muy lejos del área».

Buscar decisiones

«Preocupado» tras ceder contra Unionistas, el técnico sale aún con más dudas del territorio vasco. De la visita al Barakaldo «preocupa todo». «En la primera parte hemos tenido algún acercamiento, pero muy débil. Hay algo que no cuadra bien. Un ejemplo puede ser que el portero del equipo contrario saca largo de portería y ese balón llega a nuestra área. Al revés no ha pasado», expuso.

Por delante, la obligación de «pensar mucho, tener calma y trabajar mucho». También de «buscar soluciones». «Este equipo tiene que ser diferente a lo que hemos visto hoy. Estoy seguro de que volveremos a ser un equipo ganador», afirmó el tinerfeñista, que de paso reconoció que la idea de pasar a jugar con un solo delantero (y no con dos, como hasta ahora) ya toma forma en su cabeza. «El 4-4-2 no está mal, pero sí nos damos cuenta de que los dos delanteros son muy parecidos [Enric Gallego y Jesús de Miguel]. Si nos defienden bien la primera jugada, luego les cuesta más. El 4-4-2 es un buen sistema, lo seguiremos utilizando en algunos casos, pero es verdad que, ahora mismo, pensar en los dos ahí nos parece una equivocación».

Enric Gallego. / Agencia LOF

Ganar en Copa, fundamental

Entre las hipótesis de que tratan de descifrar el pronunciado bajón de rendimiento del equipo se baraja en el entorno la duda de si los futbolistas han bajado el ritmo, la intensidad, después de un inicio tan brillante con seis triunfos seguidos. «Me gustaría pensar que no es por eso. Nosotros somos un equipo más que había empezado muy bien, pero estamos en esta categoría y hay que competir como se compite aquí. No creo que vaya por ahí y lo espero. No creo que tengamos ningún jugador que se sienta superior. Lo cierto es que ahora estamos en un escenario distinto al que estábamos antes. Esa es la realidad», indicó el míster.

Entretanto, y para bien o para mal, ya asoma en el horizonte el duelo copero del martes frente al Alcalá, una cita que, si bien incordia justo ahora, es una oportunidad para volver a vencer. «Tenemos que ganar cuanto antes y, si es el martes, mejor. Según lo que hemos visto da la sensación de que hay que dar paso a otra gente», concluyó el entrenador.