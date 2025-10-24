A qué hora juega hoy el CD Tenerife contra el Barakaldo CF y dónde ver el partido en TV y online
El conjunto dirigido por Álvaro Cervera quiere recuperar el rumbo tras dos pinchazos consecutivos en una visita a un campo complicado
El líder indiscutible del grupo 1 de Primera Federación podría ceder el liderato en esta jornada. Tras un inicio de temporada impecable, el CD Tenerife acumula dos partidos consecutivos sin conocer la victoria. El conjunto dirigido por Álvaro Cervera buscará cambiar esta dinámica frente al Barakaldo CF, un rival que no pondrá las cosas fáciles a los chicharreros en el siempre complicado estadio de Lasesarre.
La derrota del equipo blanquiazul por 0-2 frente a Unionistas de Salamanca fue el segundo golpe duro de la temporada tras el empate sin goles en el campo del CP Cacereño. A pesar de estos tropiezos, el CD Tenerife se mantiene en el primer puesto, aunque corre el riesgo de perder el liderato si no suma al menos un punto en esta jornada y el Racing de Ferrol logra vencer al Celta Fortuna. Este enfrentamiento directo entre el segundo y el tercer clasificado resulta favorable para los chicharreros, ya que uno de los dos inevitablemente cederá puntos.
Después de conseguir seis victorias consecutivas, los blanquiazules han perdido 5 puntos, pero el equipo de Álvaro Cervera intentará conseguir la victoria en
El Barakaldo es el equipo con más empates
El Barakaldo CF se ha convertido en el equipo con más empates de su grupo. En los 8 partidos disputados hasta ahora, ha igualado en 5 ocasiones, incluyendo 3 empates en sus últimos 4 encuentros. Los gualdinegros han transformado Lasesarre en su fortaleza, logrando allí sus únicas dos victorias, frente al Arenas de Getxo y al filial del Athletic Club.
Dónde ver el Barakaldo CF - CD Tenerife
El partido entre vascos y canarios, correspondiente a la novena jornada del campeonato, comenzará a las 20:15 hora canaria (21:15 hora peninsular) y podrá seguirse a través de los canales habituales que retransmiten la Primera Federación Versus E-Learning.
Los aficionados chicharreros podrán disfrutar de este encuentro si cuentan con el plan de LALIGA+ o FootballClub. Además, Movistar Plus+ ha seleccionado este duelo como uno de los 10 destacados de la categoría que transmitirá esta jornada.
Recuerda que en ElDia.es puedes seguir toda la actualidad del CD Tenerife y estar al tanto de las últimas novedades sobre su enfrentamiento contra el Barakaldo CF.
