Cervera descarta una gran revolución, pero avisa: "Por querer jugar mejor, en el último partido defendimos peor"

«Soy entrenador, soy persona y el otro día me equivoqué». Con estas palabras quiso Álvaro Cervera asumir su cuota de responsabilidad en el partido de la semana anterior ante Unionistas (0-2), que de momento es el único trasquilón del representativo en su casi inmaculada tarjeta de resultados. «Por querer jugar mejor, defendimos peor», resumió el entrenador blanquiazul, quien descartó montar una gran revolución en la composición del once para esta noche.

«Tampoco piensen que va a haber muchos cambios después de haber ganado seis partidos y haber perdido uno. Debemos pensar que hemos ganado mucho, no que hemos perdido una vez», sintetizó Cervera, quien sí introducirá algunos retoques en su formación inicial. Dio alguna pista con estas palabras: «Antes éramos más contundentes atrás y entonces, jugadores como Juanjo brillan menos en el centro del campo».

Autocrítica

La voluntad de hacer reformas en sus planes tiene que ver también con la coincidencia de tres compromisos oficiales en apenas nueve días. «Seguro que estos tres partidos suponen algo diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. La Copa del Rey es importante para el club y tenemos que competir, pero también dar descansos, y oportunidades a los que menos han participado hasta la fecha. Queremos verlo compitiendo, no solo entrenando», apuntó.

Antes, y con vistas al duelo de esta noche, subrayó que no ha decidido aún la alineación, pero sí el perfil con el que jugará el Tenerife en Barakaldo:«Yo no concibo un equipo sin profundidad. Nosotros estamos jugando con delanteros no profundos, sí rematadores; pero el equipo tiene que estar bien montado para que los laterales puedan llegar sin que sea un perjuicio en defensa. Y los extremos sí, deben aportar profundidad. La gran equivocación mía del partido anterior fue no dotar de profundidad al equipo. Hay que poner jugadores profundos, ahí está nuestra capacidad para generar problemas al equipo contrario», analizó. «ESe día, meequivoqué haciendo un equipo muy corto. Y en esta categoría, hay jugadores con talento;pero el talento no decide tanto. Esa virtud hay que ponerla al servicio del equipo», sugirió en voz alta.

Su comparecencia ante los medios dejó muy notables elogios para sus dos laterales derechos. De David y César, subrayó que «pueden estar diez años en el Tenerife e irse turnando en la titularidad», si bien en este punto tiene mayor confianza en el primero que en el segundo. «El problema para César es que yo confío mucho en David», respondió.

También sobre el lateral ahora suplente, dejó entrever que no es una posibilidad que juegue por delante, en una demarcación distinta a la que es natural en su fútbol. «Lo utilizamos así al principio, cuando teníamos alguna deficiencia. Es un recurso para cualquier momento, pero ahora mismo tenemos otras encima de la mesa que que pueden darnos profundidad», remarcó.

Sobre el Barakaldo

En cuanto al rival, predijo que pondrá en dificultades al Tenerife y que, ya conocida cuál es la clasificación después de ocho jornadas, «uno sabe a qué puede atenerse y tiene más referencias que al principio de la temporada». Sobre el Barakaldo de Imanol de la Sota, destacó su fiabilidad como local. «Tiene distintas formas de jugar. Cuando tiene la pelota y está cómodo, abre el campo con sus laterales; mete mucha gente por dentro y te obliga a estar pendiente de robar. Tiene gente muy abierta luego y te puede crear problemas. En su casa, es un equipo fuerte y así lo demuestran los números. Va a generarnos problemas, seguro», reiteró.

También se le preguntó al jefe del banquillo blanquiazul por sus últimas declaraciones públicas, en las que había manifestado que veía al equipo oxidado. «Sigo pensando que los equipos se oxidan, y no lo digo de forma peyorativa. Se cansan, se vuelven previsibles... Nosotros trabajamos para un club donde la exigencia es máxima y donde la derrota sienta muy mal. Nuestro trabajo es dar tranquilidad. Cuando ganas, toca poner los pies en el suelo como ya habíamos avisado; y cuando pierdes, hay que seguir compitiendo y ver la reacción del equipo», cerró.

A la hora de referirse a determinados nombres propios de la actualidad, anticipó descansos para Enric Gallego. «Veo a un jugador como él jugando los 90 minutos todos los partidos, de ahí que intentemos dosificar», apuntó. Yno quiso valorar las declaraciones de Sabin Merino, quien dijo el martes que prefiere coger a los rivales fuertes en un momento de duda.